بهره برداری از ۲ طرح تولیدی جهاد کشاورزی در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور طهماسبی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ظهر پنجشنبه دو طرح کشاورزی در بخش طارم سفلی از توابع شهرستان قزوین آغاز شد.

این طرح ها شامل طرح احداث باغ زیتون در اراضی شیبدار روستای میرخوند و همچنین طرح انتقال اب از ساحل چپ رودخانه شاهرود است.

طرح احداث باع زیتون در اراضی شیبدار طارم سفلی در زمینی به مساحت ۱۵۰ هکتار به روش سیستم قطره ای ابیاری میشود که آب ان پس از پمپاژ از رودخانه شاهرود با خط انتقال ۱۸۰۰ متر به باغ انتقال داده می شود.

در این طرح بیش از ۴۶۰۰۰ اصله نهال از ارقام زرد کنسروی و روغنی کشت شده است.

طرح انتقال آب از ساحل چپ رودخانه شاهرود به باغات زیتون طارم سفلی نیز در راستای مصوبه انتقال اب به اراضی شیبدار است که دراجرای این طرح سالانه ۱۵ میلیون مترمکعب آب از حاشیه رودخانه شاهرود با خط انتقال ۲۵ کیلومتر به باغات این بخش منتقل می شود.

با اجرای این طرح بیش از ۳ هزار هکتار باغ جدیدزیتون در اراضی شیبدار طارم سفلی مشروب و احداث خواهد شد.

برای اجرای این دو طرح بیش از ۲۹۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

در آیین بهره برداری از این طرح ها طهماسبی معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی؛ علی اکبر متقی فرد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و مسئولین محلی حضور داشتند.