۱۲۰ پروژه سفر رئیس جمهور به گلستان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو ظهر پنج شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه گلستان که با حضور محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: بخشی از عقب ماندگی ها و چالش های کنونی میراث دولت قبل است.

وی افزود: در دولت تدبیر و امید هشت هزار و ۳۰۳ پروژه با اعتباری حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اجرایی شده است.

استاندار گلستان با یادآوری اینکه از این تعداد پروژه ۵۹۵ پروژه کلنگ زنی بوده و مابقی به بهره برداری رسیده اند، ادامه داد: استان گلستان رتبه ششم کشور در تسهیلات بانکی رونق تولید را کسب کرده است.

وی تصریح کرد: در کارگروه تسهیل و رونق تولید استان ۶۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده و ۶۵ هزار شغل ایجاد کرده ایم اما به دلیل افزایش تقاضا و مشارکت اقتصادی از ۳۴.۵ درصد به ۳۹ درصد این اشتغال دیده نمی شود.

صادقلو اضافه کرد: در راستای سفر استانی رئیس جمهور به گلستان باید ۱۲۱ پروژه استان تمام می شد که تاکنون۱۲۰ پروژه را اجرایی کرده ایم.

تخصیص ۹۲ درصدی مصوبات سفر

وی خاطرنشان کرد: باید در راستای اجرای این پروژه ها ۶۳۱ میلیارد تومان اعتبار تخصیص می یافت که تاکنون۵۷۹ میلیارد تومان معادل ۹۲ درصد آن به استان پرداخت شده است.

استاندار گلستان با انتقاد به اینکه عده ای در ارائه موضوعات فقط به برخی از نکات اشاره می کنند، بیان کرد: در راستای سفر رئیس جمهور باید تصمیماتی برای اجرای ۶ پروژه استان گرفته می شد.

وی همچنین گفت: می پذیرم برخی از این ۶ پروژه در نقطه نگرانی هستند و شرایطی دارند که باید در اجرای آن تسریع شود اما در مورد برخی از آن ها دولت یک بار ماموریت خود را انجام داده و مجلس آن را رد کرده است.

صادقلو به اجرایی شدن منطقه آزاد اینچه برون اشاره کرد و افزود: یک بار دیگر لایحه هفت منطقه آزاد را به مجلس ارسال کرد اما در کمیسیون مربوطه به جای تسریع آن را برگشت دادند.

وی به تعویض چند باره نقشه منطقه آزاد اینچه برون اشاره کرد و یادآور شد: این منطقه آزاد ابتدا در مساحت ۱۱۰ هزار هکتاری به تصویب رسید و نقشه آن تهیه شد اما یک بار دیگر به دولت تکلیف می شود نقشه آن نباید کمتر از ۱۳۰ هزار هکتار باشد.

فرصت سوزی در مورد آشوراده

استاندار گلستان با بیان اینکه در مورد آشوراده هم فرصت سوزی انجام شده در حالی که تمام توافقات انجام شده بود خواستار تفکیک مباحث سفر رئیس جمهور به گلستان به تفاهمات، تصمیمات و سرمایه گذاری شد.

وی به موضوع زهکشی اراضی و انجام بخشی از تعهدات اشاره و خاطرنشان کرد: با تبصره ماده ۳۶ میدان برای انجام تعهدات دولت باز شده است.

صادقلو از راه آهن گرگان – مشهد به عنوان مسئله بر زمین مانده یاد کرد و گفت: امیدواریم با پشیبانی سازمان برنامه و بودجه این مهم به سرانجام برسد.

وی با یادآوری اینکه از مصوبات سفر دکتر نوبخت در اردیبهشت امسال ۶۹۶ میلیارد به استان اختصاص یافت و رقم تخصیص گلستان به ۱۴۷ درصد رسید از رتبه پنج گلستان در اقتصاد مقاومتی و ششم در پرداخت تسهیلات رونق تولید خبر داد.

استاندار گلستان همچنین به کاهش نرخ بیکاری استان از ۱۳.۷ درصد در سال ۹۲ به ۱۱.۸ درصد اشاره کرد و ادامه داد: می پذیریم که مشکلات وجود دارد و برخی رفع شده اما باید از اقدامات دولت دفاع کرد و پروژه های باقی مانده را با همت همه دستگاه ها و دولت و مجلس اجرایی کنیم.