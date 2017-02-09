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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۵

استاندار ایلام خبر داد:

پیگیری راه اندازی بازارچه مرزی چنگوله در شهرستان مهران

پیگیری راه اندازی بازارچه مرزی چنگوله در شهرستان مهران

ایلام-استاندار ایلام از ادامه پیگیری راه اندازی بازارچه مرزی چنگوله در شهرستان مهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید ظهر امروز در آیین بهره برداری از طرح های شهرستان مهران اظهار داشت: شهرستان مهران یکی از مهمترین مناطق مستعد فعالیت های اقتصادی در استان است.

وی بیان داشت: طرح ها و پروژه های مهمی برای توسعه این شهرستان با توجه به مرز مهران در دستور کار قرار گرفته است.

مروارید با اشاره به اینکه پیگیری راه اندازی بازارچه مرزی چنگوله هستیم، افزود: استان ایلام دارای ۴۲۰ کیلومتر مرز مشترک فقط دارای یک بازارچه مرزی مهران است ولی در تلاش هستیم دو تا سه بازارچه دیگر در مرزهای استان با عراق فعال کنیم.

وی فزود: رایزنی های بسیار خوبی با وزارت کشور و مسئولان عراقی نیز انجام شده که امیدواریم در آینده این مهم محقق شود و باعث رونق فضای کسب و کار در استان شود.

وی افزود: طرح منطقه آزاد مهران نیز مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفته و امیدواریم به زودی در مجلس نیز مجوز آن اخذ شود.

کد مطلب 3902309

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