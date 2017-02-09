پیام مشترک مسئولان خراسان جنوبی برای دعوت به راهپیمایی ۲۲بهمن ماه

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان جنوبی، نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری، امام جمعه بیرجند و رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با صدور پیامی مشترک از مردم استان برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه دعوت کردند که متن این پیام به شرح ذیل است؛

باسمه تعالی

گرامیداشت دهه مبارک فجر، یعنی تکریم و تعظیم خون صدها هزار فرزند شهید و شجاع ایران اسلامی که در عرصه های مختلف به ثمررسیدن انقلاب، دفاع مقدس و علم و پویایی و کسب استقلال کشور از جان خود گذشتند.

صیانت از دست آوردها، استقلال و اقتدار ایران اسلامی بزرگ ترین راه پاسداشت خون هزاران شهید عزیز انقلاب، دفاع مقدس و هسته ای و همچنین نکوداشت یاد و خاطره امام راحل عظیم الشان(ره) است و همه این ها نه فقط با شعار که با حضور و شور و شعور محقق می شود.

جشن بزرگ ۲۲ بهمن، باحضور میلیونی مردم آگاه و فهیم کشور در سراسر ایران اسلامی برگزار خواهدشد و بدون تردید مردم همیشه درصحنه خراسان جنوبی نیز، همراه و همگام با دیگر هم میهنانمان، با انسجام، عزت و صلابت هرچه بیشتر، در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت می کنند و اوج اقتدار، استقلال و همدلی و وحدت را به تصویرخواهند کشید.

اینجانبان ضمن تبریک سالروز خجسته پیروزی انقلاب اسلامی و دعوت مردم شریف استان برای حضور در راهپیمایی و جشن پیروزی انقلاب اسلامی، امیدواریم در سایه عنایات پروردگار و توجهات حضرت ولی عصر(عج) و ولایت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی) و همچنین تدبیر رئیس جمهور محترم، جناب آقای دکتر روحانی و دولتمردان دولت تدبیر و امید و همدلی و بصیرت مردم شریف و نجیب ایران اسلامی، شاهد اعتلای روز افزون نظام جمهوری اسلامی در عرصه ملی و بین المللی و شتاب بخشیدن به روند رشد و توسعه ی کشورمان باشیم و با حضور پر شور در تمامی عرصه های اجتماعی، به ویژه راهپیمایی عظیم یوم ا... ۲۲ بهمن ماه، ضمن تجدید بیعت با آرمان های والای انقلاب اسلامی، امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری، با شهدای عزیز انقلاب اسلامی و دوران ۸ سال دفاع مقدس، میثاقی دوباره خواهیم بست.

و من الله التوفیق...

سیدمحمدابراهیم رئیسی سیدعلی اکبر پرویزی علی رضایی محمدرضاامیرحسنخانی

نماینده مردم استان درمجلس خبرگان رهبری/استاندار خراسان جنوبی/امام جمعه بیرجند/رئیس مجمع نمایندگان استان