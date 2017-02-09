به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شیخ الاسلام ظهر پنج‌شنبه در آئین افتتاح نخستین جشنواره پرچم که با حضور مسئولان فرهنگی و تعدادی از دانش آموزان در مرکز همایش‌های شهرداری قم برگزار شد، اظهار داشت: امروز با وجود ۱۴۰۰ واحد آموزشی، دانش آموزان و اولیای آنها و فرهنگیان می‌توانند در عرصه‌های فرهنگی حضور موثری داشته باشند.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش با تعامل شهرداری می‌تواند راهکارهای فرهنگی در همه ابعاد داشته باشد به طوری که شاهد رویکرد فرهنگی تأثیرگذار در شهر کریمه اهل بیت(ع) باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم بیان داشت: ۲۳۵ هزار دانش آموز و ۲۳ هزار فرهنگی روز جمعه با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن حماسه بزرگی را خواهند آفرید.

وی ابراز کرد: ترامپ اطلاعات زیادی از دنیا و کشور ایران ندارد و ما با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن تغییر نگاه و یا تغییر در هویت رئیس جمهور جدید امریکا را به وجود خواهیم آورد.