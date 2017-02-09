  1. استانها
  2. قم
۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۶

با شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن؛

دانش‌آموزان و فرهنگیان قم حماسه‌ساز می‌شوند

دانش‌آموزان و فرهنگیان قم حماسه‌ساز می‌شوند

قم - مدیرکل آموزش و پرورش استان قم گفت: هزاران دانش آموز و فرهنگیان قم روز جمعه با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن حماسه بزرگی را خواهند آفرید.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شیخ الاسلام ظهر پنج‌شنبه در آئین افتتاح نخستین جشنواره پرچم که با حضور مسئولان فرهنگی و تعدادی از دانش آموزان در مرکز همایش‌های شهرداری قم برگزار شد، اظهار داشت: امروز با وجود ۱۴۰۰ واحد آموزشی، دانش آموزان و اولیای آنها و فرهنگیان می‌توانند در عرصه‌های فرهنگی حضور موثری داشته باشند.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش با تعامل شهرداری می‌تواند راهکارهای فرهنگی در همه ابعاد داشته باشد به طوری که شاهد رویکرد فرهنگی تأثیرگذار در شهر کریمه اهل بیت(ع) باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم بیان داشت: ۲۳۵ هزار دانش آموز و ۲۳ هزار فرهنگی روز جمعه با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن حماسه بزرگی را خواهند آفرید.

وی ابراز کرد: ترامپ اطلاعات زیادی از دنیا و کشور ایران ندارد و ما با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن تغییر نگاه و یا تغییر در هویت رئیس جمهور جدید امریکا را به وجود خواهیم آورد.

کد مطلب 3902313

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها