پنجره فولاد مسجد جامع گوهرشاد نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، جمشید میرشاهی هدف از نصب این پنجره فولاد را تکمیل المان‌های زیارت در مسجد جامع گوهرشاد عنوان کرد و گفت: در راستای رهنمودهای تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر نصب یک پنجره فلزی با توجه به موقعیت مکانی مسجد گوهرشاد و تکمیل المان‌های زیارت در این مسجد، این پروژ انجام شده است.

وی درباره ویژگی‌ها و خصوصیات فنی این پنجره افزود: جنس این پنجره از آلیاژ ورشو بوده و اسکلت پنجره در فضای باز قرار دارد و در ساخت آن از فلز نقره که سریع تیره می‎شود، استفاده نشده است.

مدیرعامل سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا(ع) افزود: این پنجره به رنگ آلیاژ برنج طراحی شده و همسان و هماهنگ با سایر پنجره‌ فولادهای صحن‌های حرم مطهر است.

وی درباره ابعاد این پنجره گفت: این پنجره که در عین استحکام، یک شاهکار هنری هم به شمار می‌رود، در قسمت غرفه پیش روی مبارک روضه منوره در مسجد گوهرشاد در حال نصب است و سعی شده عملیات نصب به گونه‌ای باشد که کمترین تغییر در کاشی‎کاری‏‎های به کار رفته در این غرفه صورت گیرد، به همین دلیل این پنجره پس از لحاظ شدن این موارد در ابعاد سه متر و ۱۸ سانتیمتر عرض و ۴ متر و ۳۵ سانتیمتر ارتفاع، طراحی و ساخته شده است.

میرشاهی تصریح کرد: وزن تقریبی این پنجره حدود یک تن، تعداد گوی ۱۶۰۰ عدد و تعداد ماسوره به کار رفته ۳ هزار عدد است. اسکلت اصلی پنجره از آهن و روکش یک طرف آن از چپ گردو اشباع شده است که به خاطر استحکام و افزایش ماندگاری آن و جلوگیری از خوردگی چوب توسط موریانه و جلوگیری از جذب رطوبت و فرسودگی چوب این موارد انجام شده است.

وی گفت: این پنجره پس از اتمام فرایند اجرای کار و کسب نظر نهایی تولیت آستان قدس رضوی رونمایی می‌شود.