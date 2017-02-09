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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۳۳

مدیر کل میراث فرهنگی استان زنجان:

آمار اشغال هتل های زنجان افزایش یافته است

آمار اشغال هتل های زنجان افزایش یافته است

زنجان-مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان زنجان با بیان اینکه سطح اشتغال هتل ها در زنجان رشد دارد، گفت: در استان زنجان کمپین‌هایی برای جذب گردشگر و ساماندهی مراکز اقامتی مورد توجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی ظهر پنجشنبه در مراسم کلنگ‌زنی یک مجموعه هتل سه ستاره در شهر زنجان، لقطود: در بررسی انجام شده زنجان نیاز به مجموعه اقامتی دارد و دستور ایجاد سه نوع مراکز اقامتی در دستور کار قرار گرفت.

وی بات بیان اینکه باید ساخت  سه نوع مجموعه اقامتی ارزان قیمت، متوسط و هتل‌های تاپ را در دستور کار قرار گیرد، ادامه داد: در استان زنجان کمپین‌هایی برای جذب گردشگر و ساماندهی مراکز اقامتی مورد توجه است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان زنجان از افزایش میزان اشغال تخت‌های اقامتی در زنجان خبر داد و گفت: این میزان در حال حاضر به ۶۲ درصد رسیده است.

رحمتی تاکید کرد: رشد میزان اشغال تخت مراکز اقامتی نشان از موثر بودن است و ساخت یک مجموعه اقامتی دیگر در منطقه گاوازنگ زنجان در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان زنجان ابراز کرد: پس از مطالعات انجام شده امروز کلنگ‌زنی ساخت یک هتل سه ستاره در زنجان به زمین زده شده است.

رحمتی تصریح کرد: این مجموعه هتل در هشت طبقه ساخته خواهد شد و این هتل برای ۵۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد می کند و با ۶۰ تخت در ۱۶ اتاق ساخته می‌شود.

وی گفت: طی سال ۹۱ میانگین اشغال تخت‌های اقامتی در استان زنجان ۳۲ درصد بوده و در صنعت هتلداری اگر آمار اشغال تخت‌های اقامتی زیر ۴۰ درصد باشد آن واحد صرفه اقتصادی ندارد.

کد مطلب 3902321

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