خسارت سرمازدگی گلستان روی کاغذ ماند/سفرهای مقامات آب و نان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نور محمد تربتی نژاد بعداز ظهر پنج‌شنبه در در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه گلستان که با حضور محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: دولت تدبیر و امید در شرایطی که تحت تاثیر تحریم و فساد مالی دولت قبل قرار داشت فعالیت های خوبی در زمینه اجتماعی، اقتصاد و روابط خارجی داشته است.

وی به گزارش عملکرد استانداری گلستان در خصوص اجرای ۱۰۰ پروژه برجسته در استان اشاره کرد و افزود: با وجود اقدامات انجام شده، در ارزیابی و مقایسه استان ها، گلستان جایگاه مناسبی ندارد.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به رغم تمام تلاش های انجام شده در مقایسه عملکرد سایر استان ها با گلستان، هیچ یک از مصوبات اصلی سفر رئیس جمهور به استان هنوز اجرایی نشده است.

وی با انتقاد از آغاز نشدن عملیات اجرایی پروژه های سفر رئیس جمهور به گلستان به موضوع پتروشیمی استان اشاره و تصریح کرد: پتروشیمی یکی از پروژه های ملی و مهم اقتصادی و اشتغالزا در استان است که به بهانه نداشتن توجیه اقتصادی از سال ۱۳۸۵ تاکنون اجرایی نشده است در حالی که پتروشیمی سایر استان ها در همین دولت کلنگ زنی شده و در دهه فجر امسال به بهره برداری رسیده است.

وی متذکر شد: خسارت سرمازدگی سه استان شمالی مصوبه دولت را داشت اما این مصوبه روی کاغذ ماند و اعتباری به گلستان تخصیص نیافت.

تربتی نژاد به نداشتن پروژه بزرگ و اشتغال زا در گلستان در مقایسه با سایر استان ها هم انتقاد و تصریح کرد: امسال سفرهای استانی مقامات کشوری به گلستان را شاهد بوده ایم اما این سفرها آب و نانی برای گلستان ندارد.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه در برش های استانی باید ظرفیت ها و کمبودهای استان ها جبران شود خواستار ویژه بینی دولت نسبت به استان گلستان شد.