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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۱

کشف ۴۹۳ کیلو مواد مخدر در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان

کشف ۴۹۳ کیلو مواد مخدر در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان

فرمانده انتظامی شهرستان سراوان از کشف ۴۹۳ کیلو و ۲۰۰ گرم مواد مخدر در درگیری مسلحانه با سوداگران مرگ خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسانعلی آذر پودینه گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه قاچاقچیان مسلح قصد جابه جایی مقادیر قابل توجهی مواد مخدر با استفاده از یک دستگاه تویوتا در دهانهآب انار را دارند، ماموران انتظامی این شهرستان بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه ماموران یگان تکاوری ۱۱۱ مرصاد سراوان با انجام تحقیقات گسترده و اشراف اطلاعاتی، شب گذشته محل تردد خودرو قاچاقچیان را به طور نامحسوس تحت کنترل قرار دادند، تصریح کرد: ماموران پس از شناسایی خودرو حامل مواد، به این خودرو دستور ایست داده که قاچاقچیان مسلح، بدون توجه به دستور پلیس، اقدام به تیراندازی کردند.

 آذر پودینه گفت: قاچاقچیان پس از مواجهه با آتش شدید پلیس و تنگ شدن عرصه بر خود با به جا گذاشتن خودرو حامل مواد با استفاده از تاریکی شب و ارتفاعات از صحنه متواری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سراوان با اشاره به اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان متواری با جدیت ادامه دارد، خاطرنشان کرد: ماموران در بازرسی دقیق از خودرو توقیفی، ۳۸۲ کیلو حشیش و ۱۱۱ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک کشف کردند.

کد مطلب 3902323

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