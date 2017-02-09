وزیر خارجه ترکیه به مسکو می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع دیپلماتیک ترکیه دیدار هفته اینده« مولود چاووش اغلو» وزیر خارجه این کشور از مسکو را تایید کردند.



بنا بر این گزارش، چاووش اغلو در جریان دیدار خود از مسکو با «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه دیدار خواهد کرد.

دو طرف در این دیدار درباره مسائل بین المللی و منطقه ای به ویژه اوضاع سوریه و منطقه خاورمیانه به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

همچنین در این دیداردرباره تدارک دیدار رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از روسیه را مورد بحث قرار خواهند داد.