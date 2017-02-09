  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۰

وزیر خارجه ترکیه به مسکو می رود

وزیر خارجه ترکیه به مسکو می رود

وزیر خارجه ترکیه برای گفتگو درباره مسائل منطقه و سوریه به مسکو می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع دیپلماتیک ترکیه دیدار هفته اینده« مولود چاووش اغلو» وزیر خارجه این کشور از مسکو را تایید کردند.

بنا بر این گزارش،  چاووش اغلو در جریان دیدار خود از مسکو با «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه دیدار خواهد کرد.

دو طرف در این دیدار درباره مسائل بین المللی و منطقه ای به ویژه اوضاع سوریه و منطقه خاورمیانه به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

همچنین در این دیداردرباره تدارک دیدار رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از روسیه را مورد بحث قرار خواهند داد.

کد مطلب 3902324
پیمان یزدانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها