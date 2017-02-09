۴۰ درصد پهنای باند اینترنت کشور در فضای مجازی استفاده می شود

علی طائی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت شبکه های مجازی، اظهار کرد: ۴۰ درصد پهنای باند اینترنت کشور مورد استفاده کاربران فضای مجازی قرار می گیرد.

۱۲ شبکه اجتماعی دین محور که براساس برقراری ارتباطات ارزش گذاری شده و اولویت دار کردن محتواهای فرهنگی و دینی شکل گرفته است که پنج شبکه از آن مسیحیان، سه شبکه مختص آیین یهود، سه شبکه اجتماعی در زمینه مسائل اهل تسنن و یک شبکه اجتماعی به فعالیت مذهب تشییع می پردازد.

طائی زاده درباره شبکه اجتماعی مذهب تشیع افزود: این شبکه اجتماعی با نام «کوثر نت» و حدود ۱۰۰ هزار عضو بزرگترین شبکه مجازی دینی طلاب کشور است.

وی یادآور شد: کوثر نت به عنوان پروژه برتر اجلاس جهانی اطلاعات wsis شناخته شده و مورد تایید سازمان فناوری اطلاعات کشور قرار دارد.

وی سه ویژگی اصلی این شبکه را هوشمند سازی علمی فضای مجازی حوزه، ایجاد معماری نوین ارتباطی منطبق با فرهنگ اسلامی و تجمع عملیات الکترونیکی طلبه ها دانست.

طائی زاده عنوان کرد: براساس آمار منتشر شده، محتوای این شبکه اجتماعی در سال ۹۵ نسبت به سال قبل از رشد هفت درصدی برخوردارشد.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران کشور گفت: تاکنون ۳۱۷ هزار پست در این شبکه منتشر شده، ۹۴ پست از طریق موبایل انتشار یافته و بیش از ۱۵۶ هزار مورد پست های این شبکه تگ شده اند.

وی افزود: بیش از دو هزار استاد و ۱۲۵ مشاور در شبکه کوثر نت حضور دارند.

وی بیان کرد: پست های ارسال شده از استان گلستان پنج هزار و ۶۰۰ مورد بوده و ۱۶ طلبه به همراه ۶۶ استاد گلستانی در این شبکه عضو هستند.

وی خاطر نشان کرد: نسخه موبایلی شبکه کوثر نت که از ۱۸ ماه پیش مورد استفاده قرار می گیرد هم اکنون بر روی هشت هزار و ۶۰۰ گوشی تلفن همراه فعال است.

همچنین علی طائی زاده با اشاره به وبلاگ کوثر گفت: این وبلاگ به دنبال ارائه محتواهای قابل عرضه به عموم مردم جامعه به عنوان بزرگترین وبلاگ دینی است.