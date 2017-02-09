افتتاح ۷۷۴ پروژه در استان همدان با وجود تنگناهای مالی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار ظهر پنجشنبه در مراسم جشن انقلاب شهرستان رزن بابیان اینکه امسال سی و هشتمین سالگرد انقلاب را در حالی برگزار می کنیم که ۲ یار انقلاب را در کنار خود نداریم، گفت: مرحومه دباغ و مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی دو یار دیرین انقلاب بودند.

وی بابیان اینکه مرحومه دباغ از زمانی که خودش را شناخت در مسیر نهضت امام راحل بود و با وجود شرایط سخت زندگی، مردانه پای نهضت امام ایستاد، اظهار داشت: در آن دوران انقلابی بودن با شکنجه و اعدام مساوی بود اما انقلابیون با مبارزه با استبداد خواهان حاکمیت دین خدا و نجات مردمان بودند.

الهی تبار با اشاره به دوران سخت زندگی مرحومه دباغ گفت: این اشخاص با تحمل شرایط سخت آن دوران انقلابی بودند و باید انقلابی بودن را از این ها بیاموزیم.

محمد ابراهیم الهی تبار با تاکید براینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از مبارزانی بود که شکنجه های سختی را متحمل شد، اظهار داشت: رونق دانشگاه ها و سد سازی یکی از دستاورد های این مرد بزرگ بود.

محمد ابراهیم الهی تبار بابیان اینکه این انقلاب به همت مردم و رهبرش شعار اصلی استقلال، آزادی جمهوری اسلامی را معنی بخشید، گفت: افتخار ما این است که خودمان سرنوشتمان را تعیین می کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره به اینکه تنها مقطعی که وجبی از خاک ایران جدا نشد دوران دفاع مقدس بود، گفت: همبستگی مردم و دولت ایران با هم این عظمت را آفرید.

وی با اشاره به موضوع برجام گفت: یک طرف ایران بود و یک طرف ۶ قدرت جهان ولی مردان دیپلماسی ایران با تدابیر مقام معظم رهبری و حمایت رئیس جمهور از منافع ملی کشور دفاع کردند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان اظهار داشت: اگر امروز کشور دچار معضلات اقتصادی است باید ریشه های آن را بررسی کرد کمااینکه با شعار مشکلات اقتصادی برطرف شدنی نیست و باید فضای سرمایه گذاری فراهم شود.

الهی تبار شناخته شدن ایران به عنوان تهدید کننده امنیت جهانی را یک ظلم به ناحق دانست و افزود: مگر کشورهای عراق، لیبی و افغانستان به چه جرمی به عنوان تهدید کننده امنیت جهانی شناخته شدند که هسته ای بودن ایران هم بهانه ای برای راه اندازی ایران هراسی شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه مفتخریم ایران ما بین کشورهای منطقه یک جزیره امن است، گفت: باید از فرصت برجام استفاده کرد و رونق تولید و سرمایه گذاری را افزایش داد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان اظهارداشت: روابط اقتصادی ما با دنیا در حال برقراری است و بعد از ۸ سال دوری از سیستم بانکی جهانی، مراودات مالی در حال برقراری است.

وی ادامه داد: این دولت به عنوان دولت تدبیر و امید با حمایت مردم و مقام معظم رهبری و همه ارکان نظام به سمتی پیش می رود تا از مقطع و سنگلاخ های پیش روی انقلاب اسلامی عبور کند.

محمد ابراهیم الهی تبار تاکید کرد:با وجود تنگناهای مالی در استان همدان ۷۷۴ پروژه افتتاح و در راستای پروژه هایی که در دهه فجر به ثمر نشست یک هزار و ۸۵۰نفر ظرفیت شغلی ایجاد شد.