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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۶

در بیانیه‌ مشترک امام جمعه زنجان و نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری؛

مردم ایران در یوم الله ۲۲ بهمن حماسه‌ای دیگر خلق خواهند کرد

مردم ایران در یوم الله ۲۲ بهمن حماسه‌ای دیگر خلق خواهند کرد

زنجان-امام جمعه زنجان و نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری در بیانیه ای مشترک تاکید کردند:مردم سراسر ایران در یوم الله ۲۲ بهمن ماه با اراده‌ای پولادین می‌آیند تا حماسه‌ای دیگر خلق کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان و نماینده مردم ولایتمدار استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای مشترک بمناسبت یوم الله ۲۲ بهمن خواستار حضور با شکوه مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن شدند.

در این بیانیه آمده است:  ۲۲ بهمن روز تجلی وحدت، اقتدار ملی و بیعت مجدد با آرمان‌های مقدس شهداء، حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری امام خامنه ای (دام ظله) است.

حجت الاسلام علی خاتمی و حجت‌الاسلام محمد حاج ابوالقاسم دولابی در بیانیه مشترک خود عنوان کردنده اند:  ۲۲ بهمن یوم‌الله است. مردم سراسر ایران در این روز با اراده‌ای پولادین می‌آیند تا حماسه‌ای دیگر خلق کنند.

این بیانیه ادامه می دهد: از امت بیدار و همیشه در صحنه استان زنجان، پایتخت شور و شعور حسینی نیز دعوت می‌کنیم تا در کنار هم و در صفوف به هم فشرده و نورانی حضور یافته به وظیفه شرعی و ملی خود عمل کرده و دشمنان اسلام را مأیوس کنند.

کد مطلب 3902329

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