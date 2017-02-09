به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان و نماینده مردم ولایتمدار استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای مشترک بمناسبت یوم الله ۲۲ بهمن خواستار حضور با شکوه مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن شدند.

در این بیانیه آمده است: ۲۲ بهمن روز تجلی وحدت، اقتدار ملی و بیعت مجدد با آرمان‌های مقدس شهداء، حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری امام خامنه ای (دام ظله) است.

حجت الاسلام علی خاتمی و حجت‌الاسلام محمد حاج ابوالقاسم دولابی در بیانیه مشترک خود عنوان کردنده اند: ۲۲ بهمن یوم‌الله است. مردم سراسر ایران در این روز با اراده‌ای پولادین می‌آیند تا حماسه‌ای دیگر خلق کنند.

این بیانیه ادامه می دهد: از امت بیدار و همیشه در صحنه استان زنجان، پایتخت شور و شعور حسینی نیز دعوت می‌کنیم تا در کنار هم و در صفوف به هم فشرده و نورانی حضور یافته به وظیفه شرعی و ملی خود عمل کرده و دشمنان اسلام را مأیوس کنند.