ايجاد شوراي محلات از افتخارات شوراي شهر تهران است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مهندس مهدي چمران در همايش پليس محله با اشاره به اينكه كوچك ‌‏ترين سلول هر جامعه خانواده است و بحث آسيب‌‏ هاي اجتماعي و حفاظت از آن از درون خانواده آغاز مي ‌‏شود ، گفت: در كل جامعه نيز محله عضوي كوچك است و به همين دليل براي اينكه جامعه ‌‏اي سالم و پويا داشته باشيم ، بايد روي تقويت محلات كار كنيم.

وي با تاكيد بر اينكه يكي از افتخارات شوراي شهر تهران ، ايجاد شوراي محلات است ، افزود: از اين پتانسيل مي ‌‏توانيم براي ايجاد شهري سالم و به دور از هرگونه آسيب ، استفاده كنيم.

رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه ايران و تهران در حال حاضر از سوي دنيا مورد توجه است ، گفت: بنابراين اگر بتوانيم رفتار درست و سالمي داشته باشيم ، نمونه عيني عملي ‌‏ترين تبليغ اسلام در دنيا خواهيم بود.