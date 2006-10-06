۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۳

چمران در همايش پليس محله :

ايجاد شوراي محلات از افتخارات شوراي شهر تهران است

رئيس شوراي شهر تهران گفت: در سال هاي گذشته ريش سفيدان حاميان نظم محله بودند و در صورت بروز تخلف يا مشكل ، خودشان وارد عمل شده و آن را حل مي‌ ‏كردند و چنانچه بخواهيم نهاد خانواده را حفظ كنيم ، بايد محله خوبي داشته باشيم و محلات مي ‌‏توانند هسته اصلي نظم اجتماعي باشند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مهندس مهدي چمران در همايش پليس محله با اشاره به اينكه كوچك ‌‏ترين سلول هر جامعه خانواده است و بحث آسيب‌‏ هاي اجتماعي و حفاظت از آن از درون خانواده آغاز مي ‌‏شود ، گفت: در كل جامعه نيز محله عضوي كوچك است و به همين دليل براي اينكه جامعه ‌‏اي سالم و پويا داشته باشيم ، بايد روي تقويت محلات كار كنيم.

وي با تاكيد بر اينكه يكي از افتخارات شوراي شهر تهران ، ايجاد شوراي محلات است ، افزود: از اين پتانسيل مي ‌‏توانيم براي ايجاد شهري سالم و به دور از هرگونه آسيب ، استفاده كنيم.

رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه ايران و تهران در حال حاضر از سوي دنيا مورد توجه است ، گفت: بنابراين اگر بتوانيم رفتار درست و سالمي داشته باشيم ، نمونه عيني عملي ‌‏ترين تبليغ اسلام در دنيا خواهيم بود.

