به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد و هوشنگ بازوند استاندار لرستان با صدور پیام مشترکی از مردم استان لرستان برای حضور در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت به عمل آوردند.

در این پیام آمده است: سپاس و ستایش خداوند متعال را که به ملت بزرگ ایران توفیق داد در سایه تفکر پویای تشیع و رهبری فقیهی زمان‌ شناس، بنیادهای تفکر مادی‌ گرایان را متزلزل سازد و با حرکت مؤمنانه، منطقی و سرشار از اعتماد به نفس، تحقق وعده الهی در یاری دین خدا و تشکیل حکومت اسلامی را به جهانیان ثابت کند.

بزرگداشت دهه فجر و شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن مصداق وفاداری نسبت به آرمان‌ های انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با خون شهیدان است.

اقشار مختلف ملت قهرمان با شرکت پرشور، حداکثری و معرفت مدارانه در راهپیمایی ۲۲ بهمن، پیام انقلابی بودن و انقلابی ‌ماندن خود را به دنیا ارسال می‌ کنند.

اینجانبان ضمن تبریک سی و هشتمین بهار پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از مردم سلحشور و همیشه در صحنه استان لرستان دعوت می نماییم همانگونه که در سالیان متمادی همراهی خود با نظام مقدس جمهوری اسلامی را به منصه‌ ظهور رساندند بار دیگر با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نشان دهند.