۶ مصدوم حادثه مترو قم به مراکز درمانی منتقل شدند

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۶ مصدوم حادثه مترو قم به مراکز درمانی منتقل شده‌اند، اظهار داشت: یک نفر از این افراد که تاحدودی زیر آوار مانده بود به بیمارستان نکویی منتقل شد.

وی ادامه داد: پنج نفر دیگر که چهار نفر آنها از کارگران مترو بودند و یک نفر هم از عوامل امدادی هستند به سایر مراکز درمانی منتقل شدند.

معاون مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم همچنین از آمادگی کامل عوامل اورژانس در این حادثه خبر داد.

دیواره بیرونی متروی قم ساعت ۱۱ صبح امروز ریزش کرد و بر اساس اخبار ضد و نقیضی که اعلام می‌شود بین دو تا سه نفر از کارگران در زیر آوار هستند.

نیروهای امدادی هلال احمر و آتش نشانی در صحنه حادثه حضور دارند و سگ‌های زنده یاب هلال احمر قم هم به محل حادثه اعزام شده‌اند.

جلسه شهردار قم و تعدادی از اعضای شورای شهر و مسئولان جهت اخذ تصمیمات در حاشیه محل حادثه ریزش دیواره متروی قم تشکیل شد و عباس جعفری مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم شخصا فرماندهی عملیات امداد و نجات حادثه ریزش دیواره متروی قم را بر عهده دارد.