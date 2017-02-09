به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری بعدازظهر پنج‌شنبه در حاشیه برنامه های دهه فجر در اردبیل به خبرنگار مهر گفت: به منظور بهبود آسفالت راه‌های روستایی، تخصیص قیر رایگان مطرح شده و به نسبت سال‌های گذشته با افزایش همراه است.

وی افزود: در سال‌های ۹۴ و ۹۵ قیر رایگان تخصیص یافت که دولت پیشنهاد هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را مطرح کرده بود که در کمیسیون اعتبار آن برای سال آینده تا سه هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با این مبلغ چهار میلیون تن قیر تأمین و برای آسفالت راه‌های روستایی در سطح کشور اختصاص خواهد یافت.

به گفته بدری در کنار قیر رایگان مالچ پاشی اراضی کشاورزی نیز پیشنهاد شده که البته مورد اجرایی شامل استان اردبیل نیست.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین با اشاره به اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به راه‌آهن اردبیل اضافه کرد: به لحاظ توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیاز اصلی استان تکمیل خط ریلی است.

وی افزود: در پیشبرد پروژه‌های احداث بزرگراه نیز به دلیل محدودیت مالی بخش دولتی لازم است بخش خصوصی مشارکت داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بخش خصوصی در مقابل احداث راه با دریافت عوارض یا ایجاد مجتمع‌های رفاهی درآمدزایی می‌کند.

بدری افزود: در خود استان اردبیل چند مسیر از جمله نیر- سراب، اردبیل- سرچم و پارس آباد- مغان برای حضور بخش خصوصی توجیه‌پذیری کافی را دارد.