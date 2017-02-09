استاندار تهران به ورامین سفر کرد/افتتاح چند طرح کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی استاندار تهران ظهر پنج شنبه و همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر میهمان مردم شهرستان ورامین بود تا ضمن بررسی مشکلات و دغدغه های موجود در این منطقه، چندین پروژه را افتتاح کند.

استاندار تهران در بدو ورود به شهرستان ورامین مورد استقبال جمعی از مسئولان محلی قرار گرفت و سپس با حضور در محمدآباد عربها، یک مجتمع گلخانه ای در این منطقه را افتتاح کرد.

محمد حسین تاجیک مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان ورامین از ظرفیت های بسیار بالایی در حوزه کشاورزی برخوردار است و تلاش داریم تا از این پتانسیل به شکل مطلوب تری استفاده کنیم.

وی افزود: توسعه کشت گلخانه ای از جمله موضوعات و اهدافی است که از سوی جهاد کشاورزی با جدیت پیگیری می شود و این امر در بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و کاهش مصرف منابع آبی موثر خواهد بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، استاندار تهران را در این سفر همراهی کرد.

استاندار تهران و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی همزمان با دهه مبارک فجر، ۲۸ طرح کشاورزی را در شهرستان ورامین افتتاح کردند.