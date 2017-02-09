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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۲۸

همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر؛

استاندار تهران به ورامین سفر کرد/افتتاح چند طرح کشاورزی

استاندار تهران به ورامین سفر کرد/افتتاح چند طرح کشاورزی

ورامین-سید حسین هاشمی استاندار تهران با سفر به شهرستان ورامین، گلخانه محمدآباد عربها در این شهرستان را افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی استاندار تهران ظهر پنج شنبه و همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر میهمان مردم شهرستان ورامین بود تا ضمن بررسی مشکلات و دغدغه های موجود در این منطقه، چندین پروژه را افتتاح کند.

استاندار تهران در بدو ورود به شهرستان ورامین مورد استقبال جمعی از مسئولان محلی قرار گرفت و سپس با حضور در محمدآباد عربها، یک مجتمع گلخانه ای در این منطقه را افتتاح کرد.

محمد حسین تاجیک مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان ورامین از ظرفیت های بسیار بالایی در حوزه کشاورزی برخوردار است و تلاش داریم تا از این پتانسیل به شکل مطلوب تری استفاده کنیم.

وی افزود: توسعه کشت گلخانه ای از جمله موضوعات و اهدافی است که از سوی جهاد کشاورزی با جدیت پیگیری می شود و این امر در بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و کاهش مصرف منابع آبی موثر خواهد بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، استاندار تهران را در این سفر همراهی کرد.

استاندار تهران و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی همزمان با دهه مبارک فجر، ۲۸ طرح کشاورزی را در شهرستان ورامین افتتاح کردند.

کد مطلب 3902339

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