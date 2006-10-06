بخشي از پول انتقال آندرانيك تيموريان به حساب ابومسلم واريز شد/ ديدار تداركاتي سياه جامگان با پيام

به گزارش خبرنگار مهر تيم فوتبال ابومسلم كه از اواخر هفته جاري دور جديد تمرينات خود را زير نظر مربيان آغاز كرده است ، يكشنبه هفته آتي( 16 مهرماه ) در يك ديدار دوستانه رودرروي پيام مشهد قرارمي گيرد. بازي اين دو تيم همشهري ساعت 20 روز يكشنبه در ورزشگاه تختي مشهد برگزار خواهد شد.

خبر ديگر از تيم فوتبال ابومسلم به انتقال چند تن از بازيكنان اين تيم به پيام مشهد مربوط مي شود. با توجه به جذب دو بازيكن خارجي از كشورهاي توگو و پرتغال مربيان تيم فوتبال ابومسلم تصميم بر آن گرفتند كه تني چند از بازيكنان خود را به صورت قرضي به تيمهاي ديگرانتقال دهند تا آنها نيز شانس بازي در فصل جاري را پيدا كنند. در اين بين دو تا سه بازيكن از اين تيم راهي پيام مشهد خواهند شد كه تا به امروز حضور روح الله بهرامي در اين تيم تقريبا قطعي شده است.

مسئولان باشگاه ابومسلم در تلاش بودند تا با دريافت حق انتقال آندرانيك تيموريان به تيم فوتبال بولتون انگليس بخشي از مشكلات مالي خود را برطرف سازند. طي هفته گذشته اين رقم ازسوي باشگاه انگليسي به حساب باشگاه ابومسلم واريز شد تا بخش اعظمي از مسائل اين باشگاه حل و فصل شود.