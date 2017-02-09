مراکز تخصصی صنایع دستی اقوام موجب اشتغالزایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نامور عصر پنجشنبه در حاشیه افتتاح مرکز تخصصی صنایعدستی «قوم سیستانی» به خبرنگاران گفت: اقوام سرمایه بزرگ ملی محسوب میشود و از این حیث در گلستان که نگارستان اقوام به حساب میآید این سرمایه تجمیع شده است.
وی افزود: خوشبختانه اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گلستان برای صیانت از میراث صنایعدستی، سنتها، مهارتها و ... هنرهای سنتی اقوام فعالیتهای خوبی را انجام میدهد.
نامور با بیان اینکه اقوام سیستانی از گذشتههای دور صاحب هنر بودهاند، گفت: وجود اینچنین مرکزی موجب صیانت از هنرهای دستی و آداب و رسوم میشود و نسل جوان که با مهاجرت و جابهجایی در خطر از دست دادن این سنتها بوده در این مکانها میتوانند با سنتهای خود آشنا شوند و هویت خود را از دست ندهند.
معاون صنایعدستی سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گفت: از دست دادن هویت میتوانند آسیب جدی به اقوام وارد کند و نهایتاً این آسیبها به نسلهای آینده منتقل میشود.
نامور افزود: در بحث صنایعدستی و در حوزه ملی، گلستان از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و به دلیل تنوع قومیتی که دارد قابلیت این را دارد که به یکی از قطبهای صنایعدستی کشور تبدیل شود.
وی با بیان اینکه ما از خانههای تخصصی برای صیانت از داشتههای خود استفاده میکنیم، گفت: هدف از ایجاد مراکز تخصصی ترویجی بودن آنهاست تا در گذر زمان موجب اشتغالزایی و حتی ارزآوری شود.
نامور با بیان اینکه شهر گنبدکاووس کاندیدای شهر جهانی است، تصریح کرد: این شهر میتواند از ظرفیت صنایعدستی قوم ترکمن و دیگر اقوام بهره کافی را ببرد.
۶۷۰۰ غرفه صنایع دستی در ایام عیدنوروز برپا می شود
وی افزود: در حوزه بازارچهها و کارگاههای صنایعدستی بزرگترین بازارچههای دنیا در ایام نوروز متعلق به ایران بوده و هر ساله بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ غرفه در ایران و ۶۵۰ بازارچه در دنیا ثبتشده و برپا میشود.
معاون صنایعدستی سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری با ابراز خرسندی از ثبت جهانی نوروز اظهار کرد: خوشبختانه کشورهای مختلفی ما را در عید نوروز همراهی میکنند و امیدواریم نوروزی متفاوت را تجربه کنیم.
وی افزود: قصد داریم در سال جدید جنبههای کیفی کارگاه گردی و دوره آشنایی نسل جوان با صنایعدستی و هنر سنتی را افزایش دهیم همچنین از نظر کمی تعداد بازارچه را افزایش کنیم.
نامور با اشاره به بحث تمرکززدایی در زمینه جذب گردشگر گفت: هر ساله شاهدیم استانهایی مانند اصفهان و فارس تعداد زیادی گردشگر را به خود جذب میکنند اما فرصت خدماتدهی خوب در این مکانها وجود ندارد و از طرفی دیگر مکانهایی هستند ک خدماتدهی خوبی دارند اما گردشگری وجود ندارد که خدمات به آنها ارائه شود.
وی تصریح کرد: یکی از سیاستهای بزرگ سازمان تمرکززدایی در سفر چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی بوده و امیدواریم در این نوروز عملی شود.
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