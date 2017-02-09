آموزش صحیح و محتوایی بنیان کاری مدارس است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام سعیدی بعد از ظهر امروز پنج شنبه همزمان با دهمین روز از ایام دهه فجر در جریان برنامه نوسازی و مقاوم سازی مدرسه بوعلی یک روستای وینسار از توابع شهرستان قروه، اظهار داشت: دغدغه اصلی در آموزش و پرورش در کنار نوسازی و بهسازی فضای فیزیکی مدارس مربوط به بحث محتوایی آموزش است.

به گفته وی در محتوای اصلی کار دانش آموزان باید به معنا و مفهوم واقعی درس بخوانند و بدانند که درس خواندن یعنی تار و پود مسایل را بررسی و کاوش کردن و این از هرگونه کسب علم و دانشی بالاتر است.

سعیدی پایه کار در مدارس را آموزش صحیح دانست و تصریح کرد: نیاز است معلمان و دبیران برای رسیدن به این مهم به مفهوم واقعی درس آموزی کنند و نسلی خلاق و ایده پرور بار آورند.

وی با تأکید بر اینکه نوسازی بدون آموزش صحیح و بدون محتوای اصولی ارزش ندارد و یک نوع کار ظاهری است، افزود: در واقع ۸۰ درصد از حوزه آموزش به محتوا باز می گردد و در این میان معلمان باید به تزکیه و آموزش حتی با وجود محدودیت ها پرداخته و فضای ظاهری و محدودیت های مادی و معنوی را برای دسترسی به هدف اصلی آموزش بهانه قرار ندهند و بدانند که تمامی نخبگان جهان از میان محدودیت ها و فقرها گذشته اند.

سعیدی در ادامه از اجرای ۱۵ پروژه نوسازی و مقاوم سازی با ۶۰ کلاس درس در استان با ۵ هزار و ۷۵۴ مترمربع و اعتباری به میزان ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در ایام دهه فجر امسال خبر داد.

لازم به ذکر است مدرسه ابتدایی بوعلی یک وینسار در سال ۶۶ بنا شده و سال ۶۹ مورد بهره برداری قرار گرفته است که با اعتبار ۱۲۰ میلیون تومان در دهمین روز از ایام دهه فجر در سال جاری نوسازی و به روز شد.