۲ طرح صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی مهران کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی طاووس نژاد مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی مهران ظهر امروز در این آیین اظهار داشت: این دو طرح شامل تولید ظروف یک بار مصرف و نایلکس با بیش از هشت میلیارد تومان اعتبار اجرایی می شود.

وی بیان داشت: مساحت این دو طرح بیش از پنج هزار مترمربع است.

طاووس نژاد با اشاره به اینکه تاکنون ۱۶ مورد سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی مهران نهایی شده است، افزود: سه مورد از این طرح ها دارای ۱۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت اجرایی هستند.

وی عنوان کرد: یک مورد سرمایه گذاری خارجی نیز در این منطقه نهایی شده و قرار است یک نیروگاه برق با ظرفیت ۴۵۰ مگابایات ساخته شود.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی مهران تصریح کرد: این طرح از ابتدا با اشتغال ۴۰۰ نفر و بعد از تکمیل شدن زمینه اشتغال ۷۰ نفر را فراهم می کند.