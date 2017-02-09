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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۳

۲ طرح صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی مهران کلنگ زنی شد

۲ طرح صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی مهران کلنگ زنی شد

ایلام-دو طرح صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی مهران با حضور مسئولان کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی طاووس نژاد مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی مهران ظهر امروز در این آیین اظهار داشت: این دو طرح شامل تولید ظروف یک بار مصرف و نایلکس با بیش از هشت میلیارد تومان اعتبار اجرایی می شود.

وی بیان داشت: مساحت این دو طرح بیش از پنج هزار مترمربع است.

طاووس نژاد با اشاره به اینکه تاکنون ۱۶ مورد سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی مهران نهایی شده است، افزود: سه مورد از این طرح ها دارای ۱۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت اجرایی هستند.

وی عنوان کرد: یک مورد سرمایه گذاری خارجی نیز در این منطقه نهایی شده و قرار است یک نیروگاه برق با ظرفیت ۴۵۰ مگابایات ساخته شود.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی مهران تصریح کرد: این طرح از ابتدا با اشتغال ۴۰۰ نفر و بعد از تکمیل شدن زمینه اشتغال ۷۰ نفر را فراهم می کند.

کد مطلب 3902343

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