به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رستمی ابوسعیدی ظهر پنج شنبه در جشن انقلاب شهرستان بهار گفت: دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی، در ایران فعالیت می‌کند.

وی گفت: در حال حاضر ۷۰۰ هزار دانشجو در داخل کشور در این دانشگاه تحصیل می کنند و این دانشگاه در حیطه بین الملل نیز وارد شده و اقدامات ارزنده ای در کشورهای همسایه داشته است.

علی اصغر رستمی ابوسعیدی از دانشگاه پیام نور بهار به عنوان یکی از مراکز خوب یاد کرد و گفت: این مرکز رتبه های خوبی در سطح استان کسب کرده است.

وی از اقدامات و کمک های نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس در راستای اهداف تبیین شده پیام نور تقدیر کرد.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس نیز با تاکید بر اینکه برای پیشبرد اهداف عالیه پیام نور در استان قدم های مثبتی برداشته شده است، گفت: در دانشگاه پیام نور بهار نیز مدیریت مناسب هزینه ها به رفع مشکلات منجر شده است.

محمدعلی پورمختار اضافه کرد: استاندار همدان هزینه اجرایی کف پوش سالن شهید سید میلاد مصطفوی را بر عهده گرفته که امیدواریم کف پوش سالن هر چه سریعتر نصب شود.

وی از وجود مراکز پیام نور در شهرهای مختلف به عنوان ظرفیتی بزرگ یاد کرد و گفت: دانشگاه پیام نور امکان ادامه تحصیل در تمام شهرهای بزرگ و کوچک را به وجود آورده و تلاش در راستای تقویت زیرساخت های دانشگاه و اخذ مجوز برای مقطع دکتری ضروری است.

استاندار همدان نیز بر خدمتگزاری شایسته به مردم استان همدان تاکید کرد و گفت: وحدت همگانی مردم بدون درنظر گرفتن خط مشی سیاسی و جناحی و وجود رهبری از دلایل پیروزی انقلاب بود.

محمدناصر نیکبخت افزود: دشمن تحریم های ظالمانه را برای کشور اعمال کرد و به گفته رهبر معظم انقلاب دشمن قصد فلج کردن ایران را داشت ولی با مقاومت مردم بخصوص جوانان و دانشگاهیان به هدف خود نرسید و کشور ایران با رسیدن به خودکفایی خصوصاً در صنایع دفاعی سربلند شد.

وی درخصوص شرایط اعتبارات شهرستان بهار گفت: از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان همدان مبلغ ۸۵۶ میلیارد تومان نصیب استان همدان شد که از این مبلغ ۶۰ میلیارد تومان سهم شهرستان بهار بود که به صورت ۱۰۰ در صدی اختصاص یافت.