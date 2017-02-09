ایران به کارخانه تولید کالا و خدمات در منطقه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ظهر پنجشنبه در یادواره سرداران، فرماندهان و ۴۰۳ شهید شهرستان اسدآباد، به ویژگی‌های برجسته شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: عالم بزرگ سیدجمال‌الدین اسدآبادی از این خطه بود و چون ستاره‌ای پرفروغ در آسمان عالم اسلام می‌درخشد.

وی افزود: ۴۰۳ شمع پرفروغ و ستاره درخشان در خانه‌های منور این دیار تربیت شده و برای ملت ایران و اسلام افتخار و اقتدار آفریدند.

نایب رئیس مجلس نهم بابیان اینکه در دنیایی زندگی می‌کنیم که برای رسیدن به سعادت و عزت باید به بالاترین سطح از قدرت دست یافت و به عبارتی سعادت دنیا و آخرت انسان در گرو اقتدار است، گفت: اقتدار ثمره علم و معرفت است.

وی تاکید کرد: یک انسان آراسته به ارزش‌های اسلامی به معنای واقعی مقتدر است.

جامعه اسلامی در سایه آموزه‌های دینی مقتدر می‌شود

حجت‌الاسلام ابوترابی با بیان اینکه جامعه اسلامی در سایه آموزه‌های دینی مقتدر می‌شود، عنوان کرد: نظام اسلامی هنگامی به معنای کامل کلمه اسلامی می‌شود که در اوج اقتدار قرار داشته و این اقتدار دستاورد حرکت صحیح و منطقی یک جامعه براساس اصول و مبانی دینی باشد.

وی داشتن رهبری مقتدر و صالح را یکی از مهمترین شرایط داشتن اقتدار عنوان و بیان کرد: در ۲۰۰ سال حکومت پهلوی و قاجار، بیش از ۵۰ درصد از خاک ایران به دلیل نالایقی حاکمان تجزیه شد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به شرایط کشور قبل از انقلاب اشاره و عنوان کرد: قبل از پیروزی انقلاب، تنها ۱۸۰ هزار تحصیلکرده دانشگاهی در کشور وجود داشت در حالی که اکنون بیش از ۵ میلیون نفر در کشور دارای تحصیلات عالیه هستند.

وی انسجام و وحدت در کشورها را دومین عامل اقتدار معرفی و عنوان کرد: وحدت و اتحاد مهمترین اصل و تفرقه، سم مهلک برای فروپاشی جوامع محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام ابوترابی بابیان اینکه اگر امروز پس از گذشت ۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم ایران در کنارملت سوریه، لبنان، افغانستان، بحرین، یمن، عراق هستند بخاطر رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری است، تاکید کرد: اگر نگاه مقام معظم رهبری بر خلق این وحدت نبود، امروز شاهد این پیوند، وحدت و مقاومت اسلامی نبودیم.

نایب رئیس مجلس نهم شورای اسلامی اظهار داشت: امروز دولت‌های عراق، سوریه، لبنان و غیره در کنار مردم ایران در رویارویی با استکبارجهانی ایستاده‌اند.

حجت‌الاسلام ابوترابی تصریح کرد: امروز امریکا قدرت برآمده از اقتدار ایران را در سراسر عالم اسلام در برابر مواضع خود مشاهده می‌کند.

باید از ارکان انقلاب اسلامی حراست کنیم

وی با بیان اینکه امروز مقاومت اسلامی ایران مایه آبروی ملت عرب است، تاکید کرد: باید از ارکان انقلاب اسلامی حراست کنیم.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی علم را یکی از عوامل قدرت در کشورها عنوان و اظهار داشت: دانشگاه‌ها باید نماد خلق دانش و تولید علم در جامعه باشند زیرا اقتدار علمی پشتوانه قدرت نظامی است.

وی عنوان کرد: داشتن قدرت نظامی یکی دیگر از ارکان اقتدار در کشورها محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام ابوترابی با بیان اینکه کشور ایران به دنبال ارتقای سطح امنیت منطقه است، تاکید کرد: موشک‌های بالستیک دور برد ایران رمز اقتدار ملی ما هستند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نقش ایران در معاملات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برکسی پوشیده نیست، تصریح کرد: کشورهای منطقه بدانند که ما به افزایش امنیت آنان فکر می‌کنیم.

وی افزود: حضور ملت در راهپیمایی ۲۲ بهمن تحکیم کننده اقتدار سیاسی و نظامی ایران در منطقه است.

حجت‌الاسلام ابوترابی درباره اقتدار اقتصادی کشور، اظهار داشت: اگر می‌خواهید ایران با قدرت در راه حراست از شخصیت، هویت و منزلت والای ملت ایران قدم بردارد باید نظام اسلامی به یک قدرت بزرگ اقتصادی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه باید با عقل، دانش، مدیریت و علم قدم برداشته و منابع کشور را درست هزینه کنیم، تاکید کرد: ایران را به کارخانه تولید کالا و خدمات در منطقه تبدیل می کنیم.