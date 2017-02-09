به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری با بیان اینکه راه اندازی این تعاونی‌ها می‌تواند زمینه صادرات محصولات بیشتر کشاورزی و درآمد کشاورزان باشد افزود: امروز دوره کشاورزی معیشتی و تولید برای استفاده سنتی گذشته است.

وی با تاکید بر اینکه امروز باید به فکر کشاورزی اقتصادی مدرن باشیم که لازمه این کار نیز توجه به زنجیره تولید در این بخش است اظهارداشت: کشاورزی اقتصادی در حال حاضر در کشورهای مختلف دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و زمینه موفقیت آنها را نیز فراهم کرده است و ما نیز برای حرکت در این مسیر ناگزیر هستیم.

حجتی اضافه کرد: برای رسیدن به این نوع کشاورزی، تولیدات کشاورزی باید در داخل یک زنجیره منظم تعریف شده و ضمن سودآوری، زمینه توسعه این بخش فراهم شود.

لزوم توسعه آبیاری نوین در بخش کشاورزی کشور

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر افزایش بهره وری در بخش کشاورزی با تکیه بر فناوری‌های جدید و کاهش شدت وابستگی به آب اظهارداشت: بخشی از این کار در سه سال گذشته در سطح کشور انجام شده است.

وی ادامه داد: استفاده از سیستم آبیاری نوین، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، بهره مندی از سیستم‌های مکانیزاسیون در کشاورزی، استفاده از بذرهای جدید و نشاکاری به جای بذرکاری از جمله مواردی است که موجب کاهش استفاده از آب و افزایش بهره وری این بخش می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: در حال حاضر ۱۱۸ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود و این در حالی است که این رقم معادل تولید یک محصول در یکی از کشورهای پیشرفته دنیاست.

حجتی راهبرد کشورهای پیشرفته در بخش کشاورزی را تولید غذای مورد نیاز در داخل آن کشورها عنوان کرد و افزود: آن‌ها حتی در این راستا آسیب زدن به محیط زیست را مجاز می‌دانند که نشان دهنده عزم جدی این کشورها در تکیه به تولید بومی است و ما نیز این عزم را باید در کشور توسعه دهیم.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با اینکه بدون آب نمی‌توان کشاورزی کرد اما باید شدت وابستگی خود و کشاورزی را به آب کاهش داد و توسعه گلخانه‌ها، استفاده از بذرهای جدید و نشا کاری را در دستور کار قرار داد.

زنجیره تولید محصولات کشاورزی کشور توسعه یابد

حجتی افزود: بی تردید کشاورزی یک زنجیره است اما نمی‌تواند تدوام داشته باشد و در این رابطه کشورهای توسعه یافته در زمینه کشاورزی هیچ وقت از این مهم غافل نشده و بنابراین باید در کشورمان نیز محصولات کشاورزی را در زنجیره تعریف کنیم تا عرضه و تقاضای یکسانی داشته و ملاحظات تولید کنده رعایت شود.

وی در خصوص مشکل ایجاد شده در هفته‌های گذشته در صادرات سیب کشور به ویژه آذربایجان غربی با توجه به کاهش تعرفه واردات موز اظهار داشت: برخی فضاسازی‌ها موجب این تصمیم شد ولی ما تلاش کردیم تا تبعات منفی این تصمیم را به حداقل برسانیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم در کنار مشکلات اقتصادی داخل، تحریم‌های قابل توجه مجامع بین المللی روز به روز تأثیر بیشتری بر کشور می‌گذاشت، افزود: در آن دوره سخت در کنار قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت، نام کشورمان به جمع کشورهای داخل فصل هفتم منشور این شورا رفت و یک مشکل امنیتی برای دنیا قلمداد شد.

حجتی با بیان اینکه حرکت‌های بزرگی در موضوع کاهش تورم و رکود انجام گرفته اما اقتصاد کنونی کشور زیبنده ملت ایران نیست گفت: هم اکنون با وجود تمامی مشکلات، مسئله تورم کنترل و به نرخ تک رقمی کاهش یافته و از سوی دیگر رشد اقتصادی نیز تغییر جهت داده است و خوشبختانه مسیر صعودی و مثبت را طی می‌کند.

وی گفت: باید درون‌زا و برون‌گرا باشیم و در این ارتباط، برون‌گرا به این معنی است که با دنیا بیگانه نبوده و باید ظرفیت‌های جهانی را شناسایی کرد و سرمایه‌ای که می‌تواند به اقتصاد کمک کرده و بازارهایی که می‌توان برای فروش از آن‌ها استفاده کنیم را شناسایی و مورد استفاده خود قرار دهیم.

وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: درون‌زایی کشور را به سمت سخنان امام خمینی (ره) سوق می‌دهد که باور داشته باشیم می‌توانیم با تکیه بر نیروی انسانی تحصیل کرده و پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری بالا برویم و دانشمندان بزرگ را تربیت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با درون‌زا بودن نیز می‌توان از ظرفیت‌های کشوری استفاده کرد و در شرایط کنونی نمی‌توان گفت وضعیت ایده آلی بر کشور حاکم است اما حرکت‌های بزرگی در موضوع کاهش تورم و رکود انجام گرفته و اقتصاد کنونی کشور زیبنده ملت ایران نیست.