شهید مدافع حرم در ورامین تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر پاک و مطهر شهید سید موسی حسینی عصر پنج شنبه و همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر با حضور جمعی از مردم و مسئولان در خیرآباد ورامین برگزار شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران، جمعی از مسئولان، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، نیروهای نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم شهرستان ورامین در این مراسم حاضر بودند.

شهید حسینی، سی و هفتمین شهید مدافع حرم شهرستان ورامین محسوب می شود که در راه دفاع از حریم اهل بیت عصمت و طهارت به شهادت رسید و نام و یادش در اذهان باقی ماند.

شرکت کنندگان در این مراسم با اشاره به فداکاری رزمندگان جبهه مقاومت در دفاع از حریم اهل بیت عصمت و طهارت اظهار داشتند که شهدای مدافع حرم فارغ التحصیلان مکتب سرخ حسینی محسوب می شوند.

مردم شهرستان ورامین در این آیین باشکوه، با تأکید بر حضور پرنشاط در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن متذکر شدند که راه شهدای مدافع حرم با جدیت از سوی وارثان قیام ۱۵ خرداد ادامه پیدا خواهد کرد.

گفتنی است شهرستان ورامین با تقدیم ۳۷ شهید مدافع حرم، در رتبه دوم استان تهران قرار داشته و جایگاه ویژه ای در میان شهرهای مختلف کشور دارد.