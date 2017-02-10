اولین ساعت هوشمند مجهز به اندروید « ور ۲» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ال‌جی و گوگل به صورت رسمی اولین ساعت هوشمند مجهز به سیستم‌عامل اندروید Wear ۲.۰ را رونمایی کردند.

این ساعت در دونوع ورزشی و استایل ( Style) عرضه شده و قرار است در نمایشگاه کنگره جهانی موبایل (MWC ۲۰۱۷) که از ۲۷ فوریه تا ۲ مارس در بارسلون اسپانیا برگزار می‌شود به نمایش درآیند.

این ساعتهای هوشمند از روز ۱۰ فوریه نیز در آمریکا عرضه خواهد شد و پس از آن در بازارهای کلیدی اروپا، آسیا، گوگل استور و خرده‌فروشی‌های منتخب در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.

ساعتهای ورزشی و Style هوشمند که به عنوان ساعت‌های نسل بعد، از پردازنده اسنپدراگون Wear ۲۱۰۰ بهره می‌برند، اولین ساعت‌هایی‌ هستند که از سیستم‌عامل Wear ۲.۰ استفاده می‌کنند. هردوی این ساعت‌ها دارای دستیار صوتی گوگل هستند و به علاوه ساعت ورزشی از قابلیت Android Pay (کیف پول مجازی گوگل) به وسیله فناوری NFC بهره می‌برد. همچنین این دو ساعت رابط کاربری بهبود یافته‌ای در اختیار کاربر می‌گذارند که پیام‌دهی را آسان‌تر کرده و با قابلیت Google Fit امکانات ورزشی پیشرفته‌ای در اختیارشان می‌گذارد.

سیستم‌عامل اندروید Wear ۲.۰ دستیار گوگل را به مچ دست‌تان خواهد آورد. کاربران می‌توانند با نگه‌داشتن دکمه خاموش‌/روشن کردن و یا گفتن جمله Ok Google به یک پیام جواب دهند و یا زمان یک یادآوری را تنظیم کنند. با قابلیت Google Fit، کاربران می‌توانند با دنبال‌کردن فعالیت‌ها، تمرینات سخت و مدیریت آن‌ها به هدف خود برای بدن ایده‌آل برسند. کاربران همچنین می‌توانند نرم‌افزارهای محبوبشان را از طریق ساعت مستقیما از Google Play Store دانلود کنند.

ساعت‌های ورزشی و Style ال‌جی با صفحه نمایشی دایره شکل به کلید چرخان برای کاربری و پیمایش هرچه راحت‌تر مجهز شده‌اند. کاربران می‌توانند برای خواندن پیام‌ها کلید را با انگشت بچرخانند یا صفحه برنامه‌ها را بالاپایین کرده و اعلان‌ها را ببینند.

تصویرهای پس‌زمینه صفحه ساعت با ۸ حالت مختلف قابل شخصی‌سازی هستند تا کاربران بتوانند اطلاعات مهم را با یک نگاه ببینند. سیستم‌عامل اندروید Wear ۲.۰ تجربه پیام‌رسانی در این ساعت‌های هوشمند را بهتر می‌کند. کاربران می‌توانند با دست‌ خود نوشته یا روی کیبورد ضربه بزنند تا به پیامی پاسخ بدهند و یا پاسخی که توسط Smart Reply پیشنهاد می‌شود را انتخاب کنند. این ویژگی از فناوری دستگاه یادگیرنده گوگل بهره می‌برد.

ساعت ورزشی ال‌جی گجتی مستقل، مقاوم در برابر گرد و خاک و آب است و بدون نیاز به گوشی همراه، برنامه‌های مختلف را اجرا می‌کند و از GPS داخلی، بدنه استیل ضدزنگ، نمایشگر ۱.۳ اینچی و بندی با جنس پلی‌اورتان ترموپلاستیک بادوام بالا و مقاوم در برابر حرارت، برخوردار است. با پشتیبانی از Android Pay، کاربران می‌توانند تنها با قرار دادن مچ خود روی دستگاه الکترونیک، پرداخت‌های خود را انجام دهند.

ساعت Style نیز در ۳ رنگ نقره‌ای، تیتانیوم و مسی طراحی شده و بدنه آن ضخامت ۱۰٫۷۹ میلی‌متری دارد.

جانو چو رئیس و مدیرعامل بخش ارتباطات موبایلی ال‌جی می‌گوید: شرکت ال‌جی و همکاران ما در گوگل توانسته‌اند تعداد بی‌شماری فناوری‌های نوآورانه را در دو ساعت ورزشی و Style قرار دهند. این دو ساعت پویا، فناوری‌های فوق پیشرفته و به روزی را برای شخصی‌سازی، توانمندی، آزادی و راحتی مخاطبان مهیا می‌کنند و تمام سلایق آنها را پوشش می‌دهند.

دیوید سینگلتون مدیر ارشد مهندسی اندروید شرکت گوگل نیز در این باره می‌گوید: تمرکز اندروید Wear ۲.۰ بر هرچه بهتر و سریعتر کردن تجربه کاربری است. این امر شامل پس‌زمینه‌های مختلف ساعت برای نمایش زیبای اطلاعات و پیام‌رسانی سریع و روان است. به علاوه ویژگی‌های جدید تناسب اندام به شما کمک می‌کند روند ورزش خود را دنبال کرده و با موسیقی همیشه با انگیزه بمانید.