پرویز طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با فیلم‌های در صف اکران برای آخرین روز جشنواره فجر اصفهان اظهار داشت: امروز از ساعت ۱۷ اکران فیلم «خوب، بد، جلف» به کارگردانی پیمان قاسم خانی در سه سانس در سینما فلسطین شاهد خواهیم بود.

وی افزود: این فیلم نخستین تجربه کارگردانی پیمان قاسم خانی است که او بیشتر به عنوان سرپرست گروه‌ نویسندگان سریال‌های مهران مدیری از جمله شب‌های برره، پاورچین و مرد هزار چهره شناخته شده است.

معاون فرهنگی و هنری ارشاد اصفهان بیان داشت: امروز همچنین در سه سانس فیلم «سارا و آیدا» به کارگردانی مازیار میری در سینما ساحل اکران می‌شود.

وی اضافه کرد: در خلاصه داستان این فیلم آمده است که سارا و آیدا دوستان صمیمی هستند که آبروی یکی از آنها به خطر افتاده و حالا باید به کمک هم شرایط را به حالت عادی بازگردانند، اما این دو دوست تا کجا پای یکدیگر می‌ایستند.

طاهری با اشاره به اینکه دو بسته از فیلم‌های جشنواره فجر در اصفهان از ۱۴ تا ۲۱ بهمن‌ماه اکران می‌شود، ابراز داشت: هر روز دو فیلم در سه سانس ۱۷، ۱۹ و ۲۱ در دو سینمای ساحل و فلسطین اکران می‌شود