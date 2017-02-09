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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۲۸

دومین آزمایشگاه پلاسمای هسته ای خاورمیانه در نکا افتتاح شد

دومین آزمایشگاه پلاسمای هسته ای خاورمیانه در نکا افتتاح شد

نکا- همزمان با ایام‌الله دهه فجر، دومین آزمایشگاه پلاسمای هسته‌ای خاورمیانه در نکا افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مازندران بعدازظهر پنج‌شنبه در مراسم افتتاح آزمایشگاه پلاسمای هسته ای در نکا گفت: افتتاح این مرکز کار بسیار ارزنده‌ای است که یکی از دستاوردهای عزم انقلاب اسلامی در حوزه هسته‌ای و فن‌آوری است.

ربیع فلاح جلودار افزود: با افتتاح این مرکز خدمات شایان و قابل‌توجهی به محققین، دانشمندان و دانش آموزان ارائه خواهد شد که باید برای این حوزه و توسعه علوم تلاش بیشتری انجام شود.

وی اظهار کرد: دانشمندان و مذاکره‌کنندگان ما در مسئله برجام افتخارآفرینی کردند و توسعه هسته‌ای هم یکی از افتخارات بزرگ برای ایران اسلامی است که افتتاح دومین آزمایشگاه پلاسمای هسته‌ای خاورمیانه در نکا نقطه عطفی برای توسعه علم و فن‌آوری در این شهرستان و استان است.

استاندار مازندران با اعلام اینکه دانش آموزان به‌عنوان سربازان خط مقدم در این آزمایشگاه هستند، یادآور شد: این آزمایشگاه نقطه عطف توسعه و پیشرفت استان است و باید برای تجهیز همه امکانات لازم برای پژوهش دانش آموزان در حوزه‌های مختلف تلاش شود.

فلاح جلودار گفت: باید بسترسازی مناسبی برای توسعه پژوهش در مدارس انجام شود تا از علوم دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف استفاده و توسعه همه‌جانبه فراهم شود.

دومین آزمایشگاه پلاسمای هسته‌ای خاورمیانه در نکا بااعتبار حدود ۱۰ میلیارد ریالی به بهره‌برداری رسید.

کد مطلب 3902363

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