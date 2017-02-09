دومین آزمایشگاه پلاسمای هسته ای خاورمیانه در نکا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مازندران بعدازظهر پنج‌شنبه در مراسم افتتاح آزمایشگاه پلاسمای هسته ای در نکا گفت: افتتاح این مرکز کار بسیار ارزنده‌ای است که یکی از دستاوردهای عزم انقلاب اسلامی در حوزه هسته‌ای و فن‌آوری است.

ربیع فلاح جلودار افزود: با افتتاح این مرکز خدمات شایان و قابل‌توجهی به محققین، دانشمندان و دانش آموزان ارائه خواهد شد که باید برای این حوزه و توسعه علوم تلاش بیشتری انجام شود.

وی اظهار کرد: دانشمندان و مذاکره‌کنندگان ما در مسئله برجام افتخارآفرینی کردند و توسعه هسته‌ای هم یکی از افتخارات بزرگ برای ایران اسلامی است که افتتاح دومین آزمایشگاه پلاسمای هسته‌ای خاورمیانه در نکا نقطه عطفی برای توسعه علم و فن‌آوری در این شهرستان و استان است.

استاندار مازندران با اعلام اینکه دانش آموزان به‌عنوان سربازان خط مقدم در این آزمایشگاه هستند، یادآور شد: این آزمایشگاه نقطه عطف توسعه و پیشرفت استان است و باید برای تجهیز همه امکانات لازم برای پژوهش دانش آموزان در حوزه‌های مختلف تلاش شود.

فلاح جلودار گفت: باید بسترسازی مناسبی برای توسعه پژوهش در مدارس انجام شود تا از علوم دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف استفاده و توسعه همه‌جانبه فراهم شود.

دومین آزمایشگاه پلاسمای هسته‌ای خاورمیانه در نکا بااعتبار حدود ۱۰ میلیارد ریالی به بهره‌برداری رسید.