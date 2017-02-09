مشکل بازار پس از تولید سیب آذربایجان غربی رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان با بیان اینکه هم اکنون بازار فروش سیب استان با مشکلات اساسی مواجه است افزود: فقدان هماهنگی در تولید و و در بیشتر اوقات نیز قیمت محصولات توسط کارخانه‌ها تعیین می‌شود که برای برطرف کردن این مشکلات نیاز است صادرات محصولات کشاورزی گسترش یابد.

وی با تاکید بر ر فع موانع قانونی آبیاری قطره ای عنوان کرد:وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان مرتبط این مشکل را با توجه به کمبود منابع آبی در بخش کشاورزی مورد توجه قرار دهند تا مشکل کشاورزان در این خصوص حل شود.

امام جمعه ارومیه در خصوص دیگر مشکلات بخش کشاورزی اظهار کرد: هماهنگ نبودن تولید کشاورزی و بازار فروش، فروش نرفتن محصولات تولیدی، اثرگذاری کارخانه دارها در کاهش قیمت فروش محصولات کشاورزی، بی توجهی برخی بانک ها به موضوع استمهال (مهلت گرفتن) بدهی های کشاورزان از جمله این مشکل ها به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه صندوق بیمه بخش کشاورزی از جمله عوامل آرامش روانی کشاورزان به شمار می رود، اظهار کرد: امیدواریم با همراهی دستگاه های اجرایی مرتبط و پرداخت به موقع کمک های دولتی به این صندوق، روند خدمت رسانی این صندوق به کشاورزان روز به روز بهبود یابد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی افزود: لازم است با استفاده از ابزارها و امکانات تشویقی در عرصه کشاورزی، مردم به سمت کشت محصولات کم آبر با بازده اقتصادی بالاتر و یا استفاده از روش دیم سوق داده شود.

امام جمعه ارومیه بیان کرد: یکی از مشکل‌های اصلی کشاورزی این است که باوجود مهلت سه ساله‌ای که برای کشاورزی برای پرداخت بدهی آن‌ها مقرر شده بود ولی بانک‌ها در این زمینه همکاری لازم را انجام ندادند.

حجت الاسلام قریشی گفت: در موضوع استخدام نیز بیشتر جذب اداره جهاد کشاورزی از قشر بانوان بوده است و با توجه به اینکه آن‌ها به دلیل مشاغل مهم‌تری همچون خانواده نمی‌توانند به شهرهای دیگر غیر از شهر محل سکونت خود بروند بنابراین باید مشکلات این بانوان نیز در این حوزه برطرف شود.