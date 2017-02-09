کلنگ زنی ۳ مرکز سلامت روستایی و شهری با اعتبار ۲۰ میلیارد ریالی

علی نیرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز به مناسبت ایام‌الله دهه مبارک فجر کلنگ سه مرکز سلامت با حضور مسئولین شهرستانی به زمین زده شد.

وی در مورد مراکز سلامتی که احداث خواهند گفت: یکی از این مراکز مرکز سلامت روستای رواسجان است که با دو پزشک و با ۶۰۰ متر زیربنا و در سه‌راهی این روستا کلنگ زنی شد که برای این مرکز اعتباری بالغ‌بر ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان اهر راجع به دیگر مراکز سلامت شهرستان نیز گفت: دومین مرکز سلامتی که امروز کلنگ زنی شد در شهرک شیخ شهاب‌الدین قرار دارد که بااعتبار ۸ میلیارد میلیون ریال و زیربنایی بزرگ‌تر از مراکز روستایی احداث و به بیش از ۳۵۰۰ نفر از اهالی منطقه و افراد منفک شده از مرکز سلامت شماره یک شهری خدمات بهداشتی و درمانی ارائه خواهد کرد.

نیرپور ادامه داد: مرکز سلامت روستای نقدوز نیز با ۵۰۰ متر زیربنا، بااعتبار ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال، با یک پزشک و به ۳۵۰۰ نفر از اهالی روستایی و عشایری منطقه خدمات بهداشتی و درمانی ارائه خواهد کرد.