۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۰۵

مسئول دبيرخانه كانونهاي فرهنگي مساجد اصفهان :

رسالت فرهنگ سازي در زمينه دين بر عهده كانونهاي فرهنگي مساجد مي باشد / يكي از رموز موفقيت شيعه استمرار فرهنگي آن است

مسئول دبيرخانه كانونهاي فرهنگي مساجد استان اصفهان رويكرد دولت نهم را تأكيد بر فعاليتهاي مذهبي دانست و گفت: ما بايد احياء گر فرهنگها و ارزشهاي اصيل ديني باشيم.

به گزارش خبرنگار دين و انديشه خبرگزاري مهر در اصفهان، حجت الاسلام معتمدي در پنجمين نشست ماهانه كانونهاي فرهنگي مساجد شهر اصفهان رسالت مساجد را فرهنگ سازي دانست و اظهار داشت: بناي كار در كانونها بر حمايت معنوي امام جماعت مسجد از فعاليتهاي كانون است.

 

وي در بخش ديگري از سخنانش به افتتاح نمايشگاه قرآن اصفهان از نيمه ماه رمضان اشاره كرد و بر حضور پرشور اعضاي كانونها در فعاليتهاي اين نمايشگاه تاكيد كرد.

 

معاون فرهنگي اداره كل ارشاد اسلامي استان اصفهان مسائل اعتقادي  را وجه تمايز روزه ميان مسلمانان و ساير امتها دانست و گفت: براي حفظ هويت و فرهنگ اسلامي در جامعه بايد به جمع پذيري كارفرهنگي رسيد تا بتوان مشكلات كار را برطرف كرد.

 

بهروز جعفري نيز در اين جلسه كار فرهنگي را يك سرمايه گذاري درازمدت و مستمر عنوان كرد و گفت: يكي از رموزموفقيت شيعه استمرار فرهنگي آن است و مشكل كارهاي فرهنگي ما نامستمر بودن آن است.

