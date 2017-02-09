به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نادری‌فر ظهر پنجشنبه در شورای اداری شهرستان اسدآباد اظهار داشت: براساس تقسیم کار ملی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، مقرر شد در استان همدان یک شهرستان به عنوان پایلوت کاهش آسیب‌های اجتماعی انتخاب شود.

وی افزود: در شهری که به عنوان پایلوت کاهش‌های اجتماعی انتخاب می‌شود، یک‌سری برنامه‌ها و فعالیت‌ها در حوزه کاهش آسیب توسط ادارات و نهادهای مسئول اجرا می‌شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان گفت: اسدآباد پایلوت اجرای طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان همدان است.

نادری فر بیان کرد: بافت شهرستان اسدآباد به گونه‌ای است که فضاهای ورزشی به خصوص در روستاها کمتر توسعه یافته است.

وی تاکید کرد: به تازگی اقدامات خوبی با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی توسط بخشداری و فرمانداری برای روستاهای اسدآباد انجام پذیرفته اما اعتبارات تخصیص‌یافته برای این برنامه‌ها بسیار اندک است.

رئیس اداره ورزش و جوانان اسدآباد نیز در این جلسه گفت: مجموعه ورزشی آزادی اسدآباد از سال ۷۲ با اعتبارات استانی کلنگ‌زنی شده و پس از گذشت ۲۳ سال به دلیل کمبود اعتبارات تنها ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مهدی صمدپناهی تاکید کرد: در سفر معاون رئیس جمهور قول پرداخت دو میلیارد تومان برای تکمیل این مجموعه داده شده و ما منتظر تخصیص این اعتبار هستیم.

وی عنوان کرد: متاسفانه در اسدآباد هیچ مجتمع ورزشی اختصاصی برای بانوان وجود ندارد.

صمدپناهی افزود: سالن ورزشی روستای «چنار شیخ» در هفته دولت سال‌جاری کلنگ‌زنی زده شده ولی تاکنون بودجه‌ای برای اجرایی کردن این پروژه به دست ما نرسیده است.

وی عنوان کرد: ۳۰ هیئت ورزشی در اسدآباد دایر است که متاسفانه هیچگونه بودجه‌ای برای اعزام تیم‌ها به مسابقات ورزشی نداریم.

رئیس اداره ورزش و جوانان اسدآباد عنوان کرد: خوابگاه‌های ورزشی اسدآباد به هیچ عنوان تجهیز نیستند و بودجه ۱۰ میلیون تومانی این اداره کفاف تجهیز خوابگاه‌ها را نمی‌دهد.