۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۱۱

163 فيلم در جشنواره امسال رشد روي پرده مي‌رود

هيئت انتخاب سي و ششمين دوره جشنواره بين‌المللي فيلم رشد 163 فيلم ايراني و خارجي را براي حضور در بخش‌هاي رقابتي و غيررقابتي قديمي‌ترين رويداد سينمايي كشور انتخاب كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي جشنواره فيلم رشد اعلام كرد جعفر توكلي، امير هاشمي، اميرحسين ندايي، حسن عشايري، علي اصغرزاده و حميد جمدر هيئت انتخاب سي و ششمين دوره جشنواره رشد هستند.

63 فيلم ايراني به همراه 42 اثر خارجي از 60 كشور از قاره‌هاي مختلف در بخش مسابقه جشنواره رشد شركت مي‌كنند. همچنين 33 فيلم ايراني و 25 فيلم خارجي در بخش خارج از مسابقه جشنواره روي پرده مي‌روند.

سي و ششمين دوره جشنواره بين‌المللي فيلم رشد از 12 تا 19 آبان‌ماه در تهران برگزار مي‌شود.
