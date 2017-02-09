به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد پهلوانزاده رئیس فدراسیون شطرنج در آستانه آغاز مسابقات قهرمانی زنان جهان در ایران گفت: برای این میزبانی با هجمه بزرگی از سوی رسانههای خارجی مواجه بودیم، اما در نهایت هم تمام این هجمهها خنثی شد و میزبانی ما به قوت خود باقی ماند.
وی ادامه داد: چندی پیش و بعد از اعلام میزبانی ایران، یکی از شطرنجبازان نسبت به برگزاری مسابقات زنان جهان در ایران و به خاطر اجباری بودن حجاب در کشورمان اعتراض کرد و رسانههای خارجی سعی داشتند با بزرگ جلوه دادن این اعتراض اجازه ندهند مسابقات در ایران برگزار شود، اما خدا را شکر هیچ یک از این تلاشها به نتیجه نرسید و ما از فردا به طور رسمی با برگزاری مراسم افتتاحیه، این میزبانی را آغاز میکنیم.
رئیس فدراسیون شطرنج با بیان اینکه رقابتها از روز شنبه به طور رسمی آغاز شده و به طور متوالی تا زمان برگزاری مراسم اختتامیه در روز ۱۵ اسفند ماه ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۵ بازیکن در ادوار مختلف مسابقات زنان جهان، به عنوان جهانی دست یافتند و شانزدهمین قهرمان این مسابقات در پایان رویدادی که ما میزبانی آن را بر عهده داریم، معرفی خواهند شد.
وی با یادآوری اینکه سارا خادمالشریعه، آتوسا پورکاشیان و میترا حجازیپور نمایندگان ایران در مسابقات زنان جهان هستند، در رابطه با وضعیت آنها برای حضور در این رقابتها توضیح داد.
پهلوانزاده گفت: درواقع از نظر ردهبندی نمایندگان کشورمان در ردههای خیلی بالا نیستند. خادمالشریعه در رده بیستم قرار دارد و آتوسا پورکاشیان و میترا حجازیپور در نیمه دوم ۶۴ نفره مسابقات قرار دارند. شرایط بازیکنان سخت است. خادمالشریعه با حریفی در دور اول بازی میکند که از نظر ریتینگ کمی پایینتر از خودش است، اما دو نماینده دیگر کشورمان در این دور باید با حریفانی که ریتینگ از خودشان دارد، روبرو شوند.
رئیس فدراسیون شطرنج تأکید کرد: در رقابتهای گرندپری که خادمالشریعه تنها نماینده ایران بود، شاهد بودیم که وی (خادمالشریعه) برخلاف ردهبندی اولیه در نهایت توانست در رتبههای بالا قرار بگیرد و حتی در یک دور نایب قهرمان هم شد. بنابراین ما نباید به این ردهبندیها توجه زیادی داشته باشیم. من اطمینان دارم بازیکنانمان شگفتیهای خوبی برای حریفانشان خواهند شد.
رئیس فدراسیون شطرنج در پایان خاطرنشان کرد: من این اطمینان را دارم که در نهایت شطرنجبازان کشورمان نتیجهای بهتر از حد پیشبینی می گیرند اما اینکه بخواهیم با پیشبینی کردن و بیان انتظارات به آنها استرس وارد کنیم، اشتباه است، مهمترین هدف این است که نمایندگانمان بتوانند توانایی خود را نشان دهند.
نظر شما