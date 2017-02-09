به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام دهه فجر طرح های مختلفی در حوزه های عمران شهری، کشاورزی و ... در شهرستان سلسله با حضور مسئولان این شهرستان به بهره برداری رسید.

طی امروز بوستان فضای سبز «رودکی» به نمایندگی از هشت طرح عمران شهری با اعتبار ۱۵۰ میلیون تومان، سالن پنج هزار تنی ذخیره علوفه عشایری با اعتبار ۲۵۰ میلیون تومان، دو پایگاه مقاومت بسیج در روستاهای سلسله و ... به بهره برداری رسید.

همچنین طی امروز با حضور مسئولان شهرستان سلسله مقبره شهدای گمنام این شهرستان عطر افشانی شد.

همزمان با ایام دهه فجر پست ۵۰ کیلو واتی شهرستان سلسله به نمایندگی از ۱۰ طرح این حوزه، مرکز شکوفایی، خلاقیت و نوآوری شهرستان، طرح های مخابراتی، مسکن مددجویان و ... به بهره برداری رسید.