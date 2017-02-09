عطر وحدت و برادری در سیستان وبلوچستان/ ۲۲ بهمن همه می آیند

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: مردم استان سیستان و بلوچستان هم گام با همه کشور خود را برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن آماده می کنند اما راهپیمایی ۲۲ بهمن در سیستان و بلوچستان حال و هوایی دیگر دارد زیرا در این خطه از ایران اسلامی، علاوه بر عطر انقلاب، عطر وحدت و برادری نیز به مشام می رسد.

مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان نزدیک به ۴۰ سال است که دوشادوش یکدیگر برای تعالی این نظام و انقلاب تلاش کرده اند و در همه صحنه ها در کنار هم بوده اند .

امام جمعه اهل سنت شهر زرآباد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی(ره) و وحدت همه مردم شریف ایران اسلامی به پیروزی رسید.

وی با اشاره به لزوم وحدت و همدلی در بین مسلمانان افزود: پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای ستم دیدگان جهان امید و برای ستمکاران ترس و وحشت به همراه داشت.

وی یادآوری به حضور حماسی ملت ایران در همه صحنه ها خاطرنشان کرد: در ۲۲ بهمن ۹۵ ملت سرافراز ایران بار دیگر وفاداری خود را به نظام جمهوری اسلامی به جهانیان نشان خواهند داد.

مولوی عبدالملک مهروزهی با دعوت از عموم مردم برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن ادامه داد: باید جوانان را که نسل جدید انقلاب هستند با رشادت های هشت سال دفاع مقدس و دیگر عرصه های انقلاب آشنا کرد.

تهدید و تحریم راه مقابله با این مردم و نظام نیست

امام جمعه اهل سنت شهرستان میرجاوه نیز به خبرنگارمهر، گفت: ملت بزرگ ایران باردیگر با حضور پرشور خود در راهپیمایی۲۲ بهمن به دشمنان نشان می دهد که تهدید و تحریم راه مقابله با این مردم و نظام نیست.

وی با دعوت از عموم مردم برای شرکت در راهپیمایی۲۲ بهمن افزود: این حضور مردم در همه صحنه ها باعث خنثی شدن توطئه های دشمنان اسلام و انقلاب می شود.

وی گفت: ملت ایران امسال نیز پرشورتر و باشکوه تر از سال های گذشته به صحنه خواهند آمد تا جواب تهدیدها و تحریم ها را با وحدت و همدلی به دشمنان بدهند.

مولوی عبدالرحیم ریگیان ادامه داد: مردم مرزدار شهرستان میرجاوه نیز همراه با تمام ملت ایران همچون سال های گذشته با حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ ب بهمن بار دیگر با آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی تجدید میثاق می کنند و به دشمنان ثابت می کنند که پشتیبان ولایت فقیه هستند.

مردم ایران اسلامی اعم از شیعه و سنی همواره با وحدت و همدلی در کنار هم ایستاده اند

مولوی فتحی محمد نقشبندی در گفت گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران نماد مقاومت و حکومت اسلامی دردنیا است و در این شرایط خاص که استکبار جهانی مدام در حال تهدید است شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن در واقع اعلام حمایت از انقلاب و رهبری است.

وی با تاکید بر حضور پرشور در راهپیمایی۲۲ بهمن افزود: حضور هر ایرانی با غیرت در این راهپیمایی همچون مشتی محکم بر دهان استکبار جهانی و دشمنان این نظام اسلامی است.

وی با تاکید به با شکوه برگزار کردن جشن های انقلاب گفت: حضور همه جانبه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن به همه نشان می دهدکه مردم ایران اسلامی اعم از شیعه و سنی همواره با وحدت و همدلی در کنار هم ایستاده اند.

امام جمعه اهل سنت راسک گفت: من هم به عنوان عضوی از این جامعه علاوه بر حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن از عموم مردم دعوت می کنم تا همچون همیشه در این راهپیمایی ضد استکباری شرکت کنند.

پس از انقلاب اسلامی خدمات قابل توجهی در نقاط محروم کشور انجام شد

مولوی عبد الصمد کریم زایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک دهه فجر اظهار داشت: مسلمانان باید در سایه وحدت و برادری در مقابل دشمن اتحاد و همبستگی داشته باشند.

وی افزود: پس از انقلاب اسلامی خدمات قابل توجهی در نقاط محروم کشور انجام شد که جای تشکر و قدردانی دارد.

وی گفت: حضور همه جانبه در راهپیمایی۲۲ بهمن به همه نشان می دهد که مردم مسلمان ایران در سایه وحدت و همدلی همواره در مقابل دشمنان می ایستند.

امام جمعه اهل سنت شهرستان ایرانشهر با تاکید به حضور پرشور در راهپیمایی۲۲ بهمن، تصریح کرد: مردم شهرستان ایرانشهر نیز همچون دیگر مردم استان مانند همیشه حضوری پرشور در راهپیمایی۲۲ بهمن خواهند داشت.

امروز دوست و دشمن به پیشرفت ایران اسلامی اذعان دارند

مولوی جان داد نارویی نیز به خبرنگارمهر، گفت: در راهپیمایی ۲۲ بهمن همه مردم اعم از شیعه وسنی باید به وظیفه خود که همان حضور پرشور در راهپیمایی است، عمل کنند.

وی افزود: خوشبختانه امروز دوست و دشمن به پیشرفت ایران اسلامی اذعان دارند پس همه ما باید با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن آرمان ها و ارزش های انقلابی را حفظ و به نسل جوان منتقل کنیم.

وی با اشاره به تهدیدهای اخیر رئیس جمهور آمریکا گفت: امسال باید پرشورتر از سال های قبل در راهپیمایی شرکت کنیم تا علاوه بر اینکه جواب این جسارت ها را می دهیم به همه نشان دهیم که جمهوری اسلامی با قدرت به راه خود ادامه می دهد.

امام جمعه شهر نصرت آباد با دعوت از عموم مردم برای شرکت در راهپیمایی۲۲ بهمن، افزود: با توجه به اینکه دشمنان انقلاب همواره چشمشان به اینگونه مراسم ها است باید با حضوری پرشور به آنان نشان دهیم که این ملت تا پای جان پای انقلاب و رهبرشان هستند.

حضور مردم در راهیپمایی ۲۲ بهمن یک تکلیف شرعی و ملی است

مولوی عبدالرحمن ملازهی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مردم ایران اسلامی با حضور خود در همه صحنه ها همواره حامی و پشتیبان نظام اسلامی بوده اند.

وی افزود: حضور مردم در راهیپمایی ۲۲ بهمن یک تکلیف شرعی و ملی است و قطعنا مردم در این راهپیمایی حضوری باشکوه خواهند داشت.

وی گفت: اهل سنت ایران اسلامی همواره در همه صحنه ها حضوری چشمگیر داشته اند و به همه ثابت کرده اند که وحدت و برادری در ایران اسلامی بی نظیر است.

امام جمعه اهل سنت چابهار ادامه داد: دشمنان همواره به دنبال بر هم زدن این وحدت هستند اما باید بدانند که مسلمانان ایران همه در کنار هم برای پشتیبانی از نظام اسلامی ایستاده اند.

وی با دعوت عموم مردم به شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن افزود: مردم چابهار و کنارک همیشه در حمایت از انقلاب حضوری باشکوه داشته اند و امسال نیز پرشورتر از قبل در میدان حاضر خواهند شد.