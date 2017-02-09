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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۴۵

نماینده مردم ۵ شهرستان خراسان شمالی در مجلس مطرح کرد:

۱۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ارتقای شاخص‌های توسعه خراسان شمالی

۱۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ارتقای شاخص‌های توسعه خراسان شمالی

بجنورد- نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی از اختصاص یک هزار میلیارد اعتبار برای ارتقای شاخص‌های توسعه خراسان شمالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی قربانی ظهر پنج‌شنبه در آئین افتتاح متمرکز ۱۵۲ طرح عمرانی و ۲۸ واحد تولیدی بجنورد بابیان اینکه برای نخستین بار یک هزار میلیارد ریال اعتبار برای ارتقای شاخص‌های توسعه خراسان شمالی تخصیص‌یافته است اظهار کرد: همچنین دولت ۲۰ درصد از کل اعتبارات راه‌های شوسه را به این استان اختصاص داده است.

قربانی افزود: به‌رغم کمبود بودجه، دولت یک هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه راه‌سازی بجنورد- جنگل گلستان تخصیص داده است.

وی درباره تخصیص اعتبارات ماده ۱۸۰ گفت: متأسفانه اعتبارات این ماده هنوز تخصیص نیافته است و امیدواریم برای توازن منطقه‌ای این اعتبارات اختصاص یابد تا فاصله خراسان شمالی با سایر استان‌ها هم‌سطح شود.

نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم مطالبات زیاد، اقداماتی که در دولت یازدهم انجام‌شده دیده نمی‌شود.

قربانی همچنین بر حمایت از بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: بخش خصوصی یکی از راه‌های پیشرفت استان است، چنانچه دولت از آنان حمایت کند به‌طورقطع بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه استان‌ها مشکلات و اولویت‌های کاری خود را بهتر می‌شناسند باید اختیارات آن‌ها و شورای برنامه‌ریزی توسعه استان‌ها بیشتر شود.

نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی از اختصاص یافتن ۱۳ درصدی کل بودجه کشور به استان‌ها انتقاد کرد و گفت: در برنامه سوم توسعه سال ۷۹ تا ۸۳ قرار بوده، میزان اعتبارات شورای برنامه‌ریزی استان‌ها ۵۰ درصد شود اما در حال حاضر این رقم ۱۳ درصد است.

کد مطلب 3902386

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