به گزارش خبرنگار مهر، علی قربانی ظهر پنج‌شنبه در آئین افتتاح متمرکز ۱۵۲ طرح عمرانی و ۲۸ واحد تولیدی بجنورد بابیان اینکه برای نخستین بار یک هزار میلیارد ریال اعتبار برای ارتقای شاخص‌های توسعه خراسان شمالی تخصیص‌یافته است اظهار کرد: همچنین دولت ۲۰ درصد از کل اعتبارات راه‌های شوسه را به این استان اختصاص داده است.

قربانی افزود: به‌رغم کمبود بودجه، دولت یک هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه راه‌سازی بجنورد- جنگل گلستان تخصیص داده است.

وی درباره تخصیص اعتبارات ماده ۱۸۰ گفت: متأسفانه اعتبارات این ماده هنوز تخصیص نیافته است و امیدواریم برای توازن منطقه‌ای این اعتبارات اختصاص یابد تا فاصله خراسان شمالی با سایر استان‌ها هم‌سطح شود.

نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم مطالبات زیاد، اقداماتی که در دولت یازدهم انجام‌شده دیده نمی‌شود.

قربانی همچنین بر حمایت از بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: بخش خصوصی یکی از راه‌های پیشرفت استان است، چنانچه دولت از آنان حمایت کند به‌طورقطع بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه استان‌ها مشکلات و اولویت‌های کاری خود را بهتر می‌شناسند باید اختیارات آن‌ها و شورای برنامه‌ریزی توسعه استان‌ها بیشتر شود.

نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی از اختصاص یافتن ۱۳ درصدی کل بودجه کشور به استان‌ها انتقاد کرد و گفت: در برنامه سوم توسعه سال ۷۹ تا ۸۳ قرار بوده، میزان اعتبارات شورای برنامه‌ریزی استان‌ها ۵۰ درصد شود اما در حال حاضر این رقم ۱۳ درصد است.