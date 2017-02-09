به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله قره خانی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه گلستان که با حضور محمدباقر نوبخت، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامهوبودجه در استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: لایحه منطقه آزاد تجاری به دلیل مشخص نبودن حدود این مناطق، روی میز صحن علنی مجلس است.
وی افزود: هیئت دولت باید حدود این هفت منطقه آزاد را مشخص میکرد اما دو سه ماه است که این موضوع در هیئت دولت باقی مانده و پیوستهای آن به مجلس ارسال نشده است.
نماینده مردم علیآبادکتول در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به دلیل مشخص نبودن حدود این مناطق و ارسال نشدن پیوستها به مجلس بررسی این لایحه امسال انجام نمیشود و به سال آینده موکول میشود.
وی بابیان اینکه با سفرهای استانی مقامات کشوری انتظارات مردم گلستان مضاعف شده است، ادامه داد: پس از پنج ماه از تحویل گندم و آغاز کشت این محصول در سال زراعی جدید، هنوز بخشی از مطالبات گندم کاران سال زراعی گذشته پرداختنشده است.
قره خانی به اشاره به اینکه کشت گندم وابسته به شرایط جوی و ترسالی است و با بارندگیهای فعلی میتوان پیشبینی کرد، در سال زراعی جدید هم شرایطی مشابه سال قبل خواهیم داشت خواستار تأمین منابع مالی موردنیاز برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خطاب به رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور گفت: اگر منابع موردنیاز برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در بودجه ۹۶ لحاظ نشده است، اعلام کنید تا یکشنبه آینده در بررسی بودجه سال بعد این موضوع مورد تأکید قرار گیرد.
وی وضعیت اشتغال استان را نگرانکننده دانست و اضافه کرد: وضعیت نگرانکننده در این حوزه مباحث اجتماعی و امنیتی بسیاری را برای گلستان به همراه دارد.
انتقاد به نداشتن طرح بزرگ اقتصادی در گلستان
وی به نداشتن طرحهای بزرگ اقتصادی در استان انتقاد و خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید بیشترین رأی را در استان گلستان داشته و شایسته نیست پس از گذشت سه سال از عمر دولت موضوع آشوراده و راهآهن گرگان – علیآباد- گنبد بلاتکلیف باشد.
قره خانی یادآور شد: ایده این پروژه به سالهای قبل از پیروزی انقلاب و دوره پهلوی بازمیگردد و در این سالها یک متر جلو نرفته چه برسد که راهآهن گرگان – مشهد اجرایی شود.
نماینده مردم علیآبادکتول در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه منابع و مصارف گلستان توازن ندارد و این اختلاف به ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد میرسد خواستار ویژه بینی گلستان از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی شد.
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