۲۰تقاضا برای قرق اختصاصی در کرمان/قرق منصورآباد پایلوت استان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفرزاده ظهر پنجشنبه در مراسم رونمایی از نخستین مجوز قرق‌های اختصاصی کشور برای منصورآباد رفسنجان اظهار داشت: طبق آمارگیری که سال گذشته با نظارت کارشناسانی از مرکز استان انجام دادیم، بالغ بر ۷۰۰ راس علفخوار در منطقه منصورآباد بود.

وی افزود: وقتی یک زیستگاه و اکوسیستم به اوج پایداری می رسد و علفخواران به جمعیت نرمالی می رسد قطعاً گوشتخواران و سایر اجزای اکوسیستم با حفظ مناسبات زیست محیطی به تعادل اکولوژیک خود می رسد و وقتی به این تعادل رسید می توانیم بهره برداری منطقه ای در چارچوب ضوابط داشته باشیم.

مدیرکل محیط زیست استان کرمان اظهار کرد: در استان کرمان بالغ بر ۲۰ تقاضا برای قرق اختصاصی داریم که ما اولین پایلوت قرق اختصاصی را در منصورآباد رفسنجان به ثمر رساندیم تا در راستای مدیریت حیات وحش به جوامع و استانهای دیگر معرفی و بحث ها و خلا های حقوقی آن را پیگیری کنیم.

صفرزاده حفاظت از محیط زیست را بر طبق اصل ۵۰ قانون اساسی وظیفه ای همگانی برشمرد و ادامه داد: مجوز قرق ها با هدف حفظ حیات وحش صادر می شود و پروانه قرق اختصاصی منصورآباد نیز به مدت پنج سال ابلاغ شده است.

این مسئول عنوان کرد: گروه دوستداران طبیعت رفسنجان با هدف حفاظت از حیات وحش با ۱۵۰ نفر عضو شکل گرفت و اکنون ۳۰۰ عضو دارد.

صفرزاده با اشاره به اقلیم های مختلف استان کرمان، تصریح کرد: استان کرمان به دلیل اختلاف در عرض جغرافیایی اقلیم‌های مختلفی دارد و حتی در پارک خَبر چهار اقلیم همزمان دیده می‌شود و می توان گفت استان کرمان ویترین تنوع زیستی نه تنها کشور بلکه منطقه و به زعم ما محیط‌بانان در جهان است.

مدیرکل محیط زیست استان کرمان تصریح کرد: این تنوع زیستی باعث شده در قالب ۲۲ منطقه مناطق چهارگانه و شکار ممنوع قریب به سه میلیون از عرصه های استان را مدیریت کنیم.

وی تبیین کرد: رئیس سازمان محیط زیست کشور تأکید دارد که قرق های اختصاصی باید حمایت شوند و در چارچوب ضوابط، مجوزهای لازم برای آنها صادر شود. قرق اختصاصی تنها بحث حیات وحش نیست بلکه بحث تکثیر، حفاطت، گردشگری، اکوتوریسم، آموزش و ... را در بر دارد.

صفرزاده یادآور شد: قرق منصورآباد که از قرق های موفق کشور است باید جایگاه خود را حفظ ‌کند و به عنوان پایلوت به تمام استان‌ها معرفی شود.