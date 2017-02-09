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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۰۷

بمناسبت راهپیمایی۲۲ بهمن؛

۳۰۰ دستگاه اتوبوس در مشهد خدمات ارائه می کنند

۳۰۰ دستگاه اتوبوس در مشهد خدمات ارائه می کنند

مشهد ـ مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد خبر داد: ۳۰۰ دستگاه اتوبوس همزمان با برگزاری راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن در مشهد خدمات ارائه می کنند.

علی اصغر نیشابوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد:به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن ما جاری، فردا (جمعه) از ۱۹ پایانه سطح شهر مشهد ۳۰۰ دستگاه اتوبوس از ساعت ۷ تا ۹ صبح به مقصد میدان ۱۵ خرداد اقدام به ارائه خدمات می کنند.

وی ادامه داد: در مسیر برگشت از ۵ پایانه موقت اطراف حرم مطهر از ساعت ۱۲ تا ۱۴/۳۰ در دو مرحله (بعد از اتمام راهپیمایی و همزمان با اتمام نماز جمعه) سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی به صورت رایگان فعالیت می کنند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد در ادامه افزود: همچنین اتوبوسهای خط یک BRT نیز در ساعات فوق بصورت رایگان سرویس دهی می کنند.

کد مطلب 3902394

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