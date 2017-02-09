به گزارش خبرنگار مهر، صادق حضرتی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه بررسی طرح مبارزه با بیماریهای غیر واگیر تصریح کرد: برای هر دو هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت استان یک پایگاه سلامت ایجاد شده است.
وی افزود: در هر پایگاه سلامت کارشناسان بهداشت حضور دارند که به صورت مستقیم وضعیت بهداشتی جامعه تحت پوشش خود را رصد میکنند.
به گفته معاون امور بهداشتی علوم پزشکی استان برای تأمین نیروهای انسانی پایگاهها ۳۶۰ نفر کارشناس تغذیه نیز به شبکه بهداشتی استان اضافه شده است.
حضرتی اهداف طرح مبارزه با بیماریهای غیر واگیر را رصد و پایش جامعه به لحاظ میزان ریسکپذیری ابتلا به این بیماریها عنوان کرد و گفت: این طرح در پی مشخص شدن علل اصلی مرگومیر در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در استان اردبیل بیماریهای قلبی عروقی به تبعیت از وضعیت کلی کشور علت اصلی مرگومیر بوده و در ادامه انواع سرطانها، بیماریهای تنفسی و بیماریهای متابولیک از جمله دیابت عوامل اصلی مرگومیر است.
معاون امور بهداشتی علوم پزشکی استان تأکید کرد: کارشناسان با محاسبه و اندازهگیری فاکتورهای مختلف از جمله فشار خون، قند خون و وضعیت کلی سلامت جسمی میزان ابتلا به بیماریهای غیر واگیر را محاسبه میکنند.
حضرتی افزود: از سویی تمامی بیماریها غربال شده و افراد بر اساس میزان ریسک ابتلا کارتهای مراقبتی دریافت میکنند.
وی تأکید کرد: در ادامه به فراخور میزان سلامت جسمی هر فردی توصیههای درمانی و مراقبتی لازم را از کارشناس دریافت میکند.
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