رايس هماهنگي مواضع در نشست امروز لندن را دشوار دانست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، كاندوليزا رايس در راه سفر از اراضي اشغالي به بغداد در هواپيما در جمع خبرنگاران اظهارداشت :" هماهنگي مواضع كارآساني نخواهد بود و نشست لندن دشوار خواهد بود" .



وي افزود : " ما همه مشكل دستيابي به دو تن از وزرا را داريم . ممكن است بتوانيم درعوض، با تماس تلفني در آخرهفته ، اين كار را انجام دهيم ".



وزيرامورخارجه آمريكا همچنين بيان داشت : " اگر ما موفق به سازماندهي يك كنفرانس تلفني شويم ، نيازي نيست كه وزراء گفتگوهاي بيشتري درباره تحريمها كه به شوراي امنيت سازمان ملل پيشنهاد شده است ، انجام دهند .



رايس درباره موضوعات مورد بحث در نشست امروز خاطرنشان كرد كه موضع شنيدن نقطه نظرات خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و به احتمال بسيار اقدام براي اعمال تحريم (عليه ايران) است.



وزيرامورخارجه آمريكا اوايل هفته جاري اعلام كرد كه نشست وزراي گروه شش درباره ايران در اروپا برگزار خواهد شد .



منابع ديپلماتيك اعلام كردند كه اين نشست در قالب يك شام كاري درلندن برگزار مي شود.



خبرگزاري فرانسه در ادامه خبر خود مدعي شد كه خاويرسولانا وعلي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران چهار دور باهم گفتگو كردند ، اما اين گفتگوها پيبشرفتي دربرنداشت.

اين در حالي است كه سولانا بارها در پايان هر نشست خود با دبيرشوراي عالي امنيت ملي كشورمان بر پيشرفت اين مذاكرات تاكيد كرده واعلام داشته تنها نكته اي كه طرفين برآن اختلاف نظر دارند ، موضوع تعليق غني سازي است .



درعين حال سولانا روزگذشته در رم نيزضمن تاكيد مجدد بر تداوم مذاكرات هسته اي با تهران اعلام كرد كه زمان مذاكرات بعدي قطعي نشده است.