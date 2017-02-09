۳۹۸ پروژه کوچک و متوسط در روستاهای استان زنجان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری پیش از ظهر پنجشنبه در جریان افتتاح پروژه های روستای قروه شهرستان ابهر، افزود: بهمن سال ۵۷ نقطه عطفی در تاریخ سیاسی جهان بود که دنیا را از ۲ قطبی بودن خارج ساخت.

وی با بیان اینکه مردم باید بدانند چه کار مهمی در انقلاب سال ۵۷ انجام دادند، ادامه داد: در ۲۲ بهمن خورشید استقلال و آزادی دمیده و جمهوری اسلامی روئیده شد و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تمامی معادلات استکبار جهانی بهم ریخت.

درویش امیری با انتقاد از برخی قلم و تریبون ها که موجب یاس و ناامیدی مردم می شوند، تصریح کرد: برخی ها چنین القاء می کنند که خون شهدا به هدر رفته است. اما آنها باید بدانند با تلاش سربازان جبهه دیپلماسی و هدایت های رهبری، دنیا به حقانیت مردم عزیز ایران پی برده است.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه آمریکایی ها با تشکیل ائتلافی در دنیا قصد انزوای جمهوری اسلامی ایران را داشتند، یادآور شد: با تلاش افسران جبهه دیپلماسی ایران، ائتلافی که با مدیریت آمریکا و شیطنت های اسرائیل شکل گرفته بود، از بین رفته و امروز اتحادیه اروپا به حقانیت ایران اسلامی باور داشته و همکاری های همه جانبه ای با ایران دارد.

درویش امیری گفت: امروز شاهد مشارکت دو کشور اتحادیه اروپا با ایران اسلامی در زمینه تولید کیربکس های اتومات با سرمایه گذاری بالغ بر ۳ میلیون یورو در زنجان هستیم که از آغاز فعالیت صنعت خودرو در کشور بی سابقه است.

وی صحبت های رییس جمهور آمریکا را بیهوده عنوان کرد و افزود: آنها در دنیا چنان تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته بودند که کشروهای دیگر فکر می کردند ما فقط موشک و بمب و سلاح هسته ای تولید می کنیم.

استاندار زنجان موفقیت های اخیر جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی را چشمگیر خواند و گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران به پختگی و بلوغ کامل رسیده و باید با پختگی سخن گفت.

درویش امیری اعتبار جهانی مردم ایران را مرهون عهدی پیمانی دانست که با امام و شهدا بسته بودند و تصریح کرد: بر اساس همین عهد و پیمان، اجازه دهیم لبخند وشادی و اتحاد و انسجام به جامعه بازگردد.

وی با اعلام اینکه خداپرستان با هم درگیر نمی شوند، افزود: بر خلاف برخی هیاهوهای داخلی، انقلاب ما انقلاب، خرد ، منطق ، اخلاق و خداپرستی بود و امروز در عرصه بین المللی و خاورمیانه با همین منطق و خرد قدرت حرف برای گفتن داریم.

استاندار زنجان با اشاره به خرید اخیر هواپیماهای آمریکایی، افزود: بسیاری از هواپیماهای ما به دلیل فرسودگی و عدم تامین قطعات یدکی از رده خارج بودند و این موضوع موجب تاخیر و لغو پروازها و در نتیجه موجب رنجش و اذیت مردم عزیز کشورمان می شد.

درویش امیری با اعلام اینکه ما مجبور بودیم سالانه مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به هواپیمایی های خارجی برای جابجایی مسافران پول پرداخت کنیم، گفت: تلاش افسران عرصه دیپلماسی، موجب عقد قراردادی شده است که هواپیمای خارجی و مدرن را خریداری کرده و مبللغ ان را طی یک بازه ۱۸ ساله و از محل درآمد خود این هواپیماها پرداخت کنیم.

استاندار زنجان روستاهای کشور را پایگاه های تولید دانست و افزد: ما دولتمردان و شهرنشینان به روستایی ها بدهکاریم، چرا که همه ما مصرف کننده می باشیم و آنها تولید کننده و مولد هستند.

درویش امیری با بیان این که باید به این روستایی ها خدمات شایسته ای ارائه شود، یادآور شد: با تولید ۱۴ میلیون تن گندم توسط روستاییان، جشن خودکفایی و بی نیازی خود را به دنیا اعلام کردیم.

وی با اشاره به پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم به کشاورزان، تصریح کرد: در سال ۸۳ خودکفایی گندم را اعلام کردیم، اما جریان به گونه ای پیش رفت که مجبور شدیم در سال ۹۲ بش از ۶ میلیون تن گندم از خارج وارد کنیم.

استاندار زنجان، روستاییان را یار و همراه همیشگی انقلاب و رهبری دانست و گفت: آنها هیچگاه طلبکار انقلاب نبوده اند.

درویش امیری ادامه داد: در دهه فجر امسال ۳۹۸ پروژه کوچک و متوسط به ارزش ۲۷ میلیارد تومان در دهیاری های استان داشتیم نسبت به گذشته روند رو به رشدی داشته است.

استاندار زنجان با اعلام خبر افتتاح ۷۸ پروژه گازرسانی شهری و روستایی، افزود: دولت تدبیر و امید در سفر اخیر خود به زنجان متعهد شده بود که ۳۳۰ روستای استان گازدار شوند که تا به امروز ۱۵۱ روستا گازدار شده اند و ۱۶۹ روستا پیمان سپاری شده اند تا عملیات گازرسانی آنها شروع شود.

درویش امیری اعتبار لازم برای گازرسانی به ۳۳۰ روستا را ۳۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: برای تعداد ۱۵۱ روستایی که گازرسانی شده است اعتباری بالغ بر ۱۵۱ میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است.

وی با اشاره به احداث بیمارستان ۲۲۶ تختخوابی چورزق، افزود: با تفاهم نامه ای که بین استانداری زنجان، وزرات بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی استان منعقد شد، سهم استانداری و دانشگاه علوم پزشکی برای ساخت این بیمارستان هر کدام ۲۵ درصد و سهم وزارت بهداشت ۵۰ درصد باشد.

استاندار زنجان با بیان اینکه در دهه فجر امسال ۱۶ روستا از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شده اند، گفت: تمامی این اقدامات به لطف نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته است و دولتها می آیند و میروند و آنچه باقی می ماند نظام مقدس جمهورس اسلامی است.