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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۰۲

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

سامانه الکترونیکی ثبت شهریه مدارس در استان اصفهان فعال ‌می‌شود

سامانه الکترونیکی ثبت شهریه مدارس در استان اصفهان فعال ‌می‌شود

اصفهان–مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به رونمایی از سامانه الکترونیک ثبت شهریه مدارس گفت:این سامانه درسال تحصیلی آتی در چند استان بوی‍ژه استان اصفهان به صورت پایلوت اجرایی میشود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن قائدی‌ها پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که در خصوص گزارش برنامه‌های آموزش و پرورش استان اصفهان در دهه مبارک فجر برگزار شد با اشاره به اینکه در استان اصفهان بیش از پنج هزار دانش‌آموز و معلم شهید در استان اصفهان وجود دارد، اظهار داشت: استان اصفهان در همه عرصه‌های انقلاب و دفاع مقدس همواره پیشگام بوده است و حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

وی در ادامه با اشاره به رونمایی از سامانه الکترونیک ثبت شهریه مدارس کشور ابراز داشت: این سامانه در سال تحصیلی آینده در چند استان و به وی‍ژه استان اصفهان به صورت پایلوت اجرایی خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: در سامانه الکترونیک ثبت شهریه مدارس شاخص‌هایی همچون تعیین نرخ شهریه در هر مدرسه لحاظ شده است.

وی با بیان اینکه دولت با توجه به اجرای نابهنگام سند تحول آموزش و پرورش استفاده از خدمات آموزشی از موسسات غیر دولتی را در دستور کار خود قرار داده است، اضافه کرد: با استفاده از این خدمات در استان اصفهان نیازهای آموزشی در ۱۷ منطقه آموزشی را برطرف کردیم.

۱۴ دبیرخانه پژوهشی در استان اصفهان راه‌اندازی شد

قائدی‌ها احیای دبیرخانه‌های پژوهشی در آموزش و پرورش را نیز از دیگر اقدامات آموزش و پرورش استان اصفهان طی یک سال گذشته اعلام کرد و افزود: بر این اساس ۱۴ دبیرخانه پژوهشی در ۱۴ منطقه آموزشی استان اصفهان راه اندازی شده است.

وی به تشکیل دبیرخانه سه گانه بنیادی مساله سنجی، نیاز سنجی و ترویج فرهنگ مطالعه در آموزش و پرورش استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: در این دبیرخانه پایانه نامه‌ای دانشجویی مورد حمایت قرار می‌گیرد و پذیرای همه پایان نامه‌های سراسر کشور خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه علی‌رغم همه مشکلات مالی موجود در آموزش و پرورش استان اصفهان ۱۷۰ کتاب جدیدالتالیف در سال جاری در اصفهان داشتیم، اضافه کرد: آموزش تمام معلمان نیز در خصوص این تعداد کتاب انجام شده است.

وی با اشاره به اعتبار سنجی و ارزشیابی ۳۰ عنوان کتاب جدید را نیز از دیگر اقدامات آموزش و پرورش استان اصفهان در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ اعلام کرد و افزود: همچنین طرح جابرابن حیان نیز در حوزه پژوهش و افزایش مشارکت شهروندان در این حوزه با حضور ۵۰ درصدی دانش آموزان در این طرح در استان اصفهان اجرایی شد.

تفکیک دوره ابتدایی اول و دوم در ۷۰ درصد از مدارس استان اصفهان

قائدی‌ها به تفکیک دوره ابتدایی اول ودوم در ۷۰ درصد از مدارس ابتدایی استان اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: به دنبال این طرح آموزش‌های لازم به والدین دانش آموزان نیز ارائه شده است.

وی همچنین به افزایش ۸۰ درصدی مشارکت والدین بازمانده و تارک تحصیل استان اصفهان با آموزش و پرورش در خصوص بازگشت به تحصیل فرزندانشان اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر استان اصفهان با ۹۹.۸ درصد پوشش تحصیلی دوره ابتدایی  رتبه نخست  کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان با اشاره به راه‌اندازی ۹ مرکز یادگیری سواد اموزی در استان اصفهان گفت: این مراکز در شهرستان‌های فریدونشهر، مبارکه، دهاقان، برخوار، سمیرم، پیربکران، فلاورجان، و خمینی شهر راه‌اندازی شده‌اند.

وی همچنین به راه‌اندازی ۱۵ دبیرخانه دانش اموزی در استان اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: همچنین در سال جاری جشنواره پرواز به صورت کشوری برگزار شد.

قائدی‌ها به راه‌اندازی جهار بازارچه دایمی نمایش و فروش تولیدات دانش آموزی در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: یکی از این بازارچه‌ها اسفند ماه به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 3902404

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