به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن قائدی‌ها پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که در خصوص گزارش برنامه‌های آموزش و پرورش استان اصفهان در دهه مبارک فجر برگزار شد با اشاره به اینکه در استان اصفهان بیش از پنج هزار دانش‌آموز و معلم شهید در استان اصفهان وجود دارد، اظهار داشت: استان اصفهان در همه عرصه‌های انقلاب و دفاع مقدس همواره پیشگام بوده است و حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

وی در ادامه با اشاره به رونمایی از سامانه الکترونیک ثبت شهریه مدارس کشور ابراز داشت: این سامانه در سال تحصیلی آینده در چند استان و به وی‍ژه استان اصفهان به صورت پایلوت اجرایی خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: در سامانه الکترونیک ثبت شهریه مدارس شاخص‌هایی همچون تعیین نرخ شهریه در هر مدرسه لحاظ شده است.

وی با بیان اینکه دولت با توجه به اجرای نابهنگام سند تحول آموزش و پرورش استفاده از خدمات آموزشی از موسسات غیر دولتی را در دستور کار خود قرار داده است، اضافه کرد: با استفاده از این خدمات در استان اصفهان نیازهای آموزشی در ۱۷ منطقه آموزشی را برطرف کردیم.

۱۴ دبیرخانه پژوهشی در استان اصفهان راه‌اندازی شد

قائدی‌ها احیای دبیرخانه‌های پژوهشی در آموزش و پرورش را نیز از دیگر اقدامات آموزش و پرورش استان اصفهان طی یک سال گذشته اعلام کرد و افزود: بر این اساس ۱۴ دبیرخانه پژوهشی در ۱۴ منطقه آموزشی استان اصفهان راه اندازی شده است.

وی به تشکیل دبیرخانه سه گانه بنیادی مساله سنجی، نیاز سنجی و ترویج فرهنگ مطالعه در آموزش و پرورش استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: در این دبیرخانه پایانه نامه‌ای دانشجویی مورد حمایت قرار می‌گیرد و پذیرای همه پایان نامه‌های سراسر کشور خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه علی‌رغم همه مشکلات مالی موجود در آموزش و پرورش استان اصفهان ۱۷۰ کتاب جدیدالتالیف در سال جاری در اصفهان داشتیم، اضافه کرد: آموزش تمام معلمان نیز در خصوص این تعداد کتاب انجام شده است.

وی با اشاره به اعتبار سنجی و ارزشیابی ۳۰ عنوان کتاب جدید را نیز از دیگر اقدامات آموزش و پرورش استان اصفهان در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ اعلام کرد و افزود: همچنین طرح جابرابن حیان نیز در حوزه پژوهش و افزایش مشارکت شهروندان در این حوزه با حضور ۵۰ درصدی دانش آموزان در این طرح در استان اصفهان اجرایی شد.

تفکیک دوره ابتدایی اول و دوم در ۷۰ درصد از مدارس استان اصفهان

قائدی‌ها به تفکیک دوره ابتدایی اول ودوم در ۷۰ درصد از مدارس ابتدایی استان اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: به دنبال این طرح آموزش‌های لازم به والدین دانش آموزان نیز ارائه شده است.

وی همچنین به افزایش ۸۰ درصدی مشارکت والدین بازمانده و تارک تحصیل استان اصفهان با آموزش و پرورش در خصوص بازگشت به تحصیل فرزندانشان اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر استان اصفهان با ۹۹.۸ درصد پوشش تحصیلی دوره ابتدایی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان با اشاره به راه‌اندازی ۹ مرکز یادگیری سواد اموزی در استان اصفهان گفت: این مراکز در شهرستان‌های فریدونشهر، مبارکه، دهاقان، برخوار، سمیرم، پیربکران، فلاورجان، و خمینی شهر راه‌اندازی شده‌اند.

وی همچنین به راه‌اندازی ۱۵ دبیرخانه دانش اموزی در استان اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: همچنین در سال جاری جشنواره پرواز به صورت کشوری برگزار شد.

قائدی‌ها به راه‌اندازی جهار بازارچه دایمی نمایش و فروش تولیدات دانش آموزی در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: یکی از این بازارچه‌ها اسفند ماه به بهره برداری خواهد رسید.