به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری ظهر پنجشنبه در مراسم رونمایی از نخستین مجوز رسمی قرق های اختصاصی کشور در رفسنجان اظهار داشت: در کنار کشاورزی که اقتصاد شهرستان می باشد، رفسنجان منابع زیادی از جمله جاذبه های گردشگری زیادی دارد که با رونق صنعت توریسم می تواند شهرستان را توانمند کرده و در رونق اقتصادی آن کمک کند.
وی افزود: به طور مثال شهرستان رفسنجان در حوزه تولید گوشت مرغ یک سوم مرغ استان کرمان را تامین میکند و در زمینه پرورش دام سبک و سنگین، آبزیان، طیور و پرندگان فعالیتهای بسیار خوبی صورت میگیرد.
وی به جاذبه های گردشگری شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: دره راگه، غار میرزا و بزرگترین خانه خشتی جهان در روستای قاسم آباد و دریاچه شور در منطقه نوق به عنوان بزرگترین مرکز پرورش آرتمیا در خاورمیانه می توانند شهرستان رفسنجان را به قطب گردشگری تبدیل کنند.
فرماندار رفسنجان عنوان کرد: توجه به صنعت گردشگری بسیار مهم است چرا که این صنعت درآمدزا است و آلایندگی ندارد و کم آب بر است و بسیاری از کشورها هم در حوزه گردشگری درآمد بالایی دارند.
ملانوری در این زمینه ادامه داد: مرمت کامل خانه حاج آقا علی تا پایان امسال به پایان می رسد و هتل پاریز رفسنجان که ۱۵ سال تعطیل شده بود در حال احیاء است و تا چند ماه آینده بهرهبرداری میشود و به صنعت گردشگری کمک میکند.
وی توجه به حوزه گردشگری را سبب جذب گردشگران خارجی طی یکسال گذشته برشمرد و تصریح کرد: اقدام گروه دوستداران طبیعت در زمینه اخذ نخستین مجوز قرق های اختصاصی کشور قابل تقدیر است و یک حرکت و دیدگاه جدید در شهرستان رفسنجان صورت میگیرد.
وی تصریح کرد: اخذ مجوز قرق منصورآباد یک کار تلقی نمیشود، بلکه یک تحول جدید در شهرستان است.
نظر شما