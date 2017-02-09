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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۰۵

همزمان با دهه فجر؛

سند نخستین مجوز قرق‌های اختصاصی کشور در رفسنجان رونمایی شد

سند نخستین مجوز قرق‌های اختصاصی کشور در رفسنجان رونمایی شد

رفسنجان - نخستین سند مجوز قرق‌های اختصاصی کشور برای منطقه منصورآباد رفسنجان با حضور مسئولان استانی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری ظهر پنجشنبه در مراسم رونمایی از نخستین مجوز رسمی قرق های اختصاصی کشور در رفسنجان اظهار داشت: در کنار کشاورزی که اقتصاد شهرستان می باشد، رفسنجان منابع زیادی از جمله جاذبه های گردشگری زیادی دارد که با رونق صنعت توریسم می تواند شهرستان را توانمند کرده و در رونق اقتصادی آن کمک کند.  

وی افزود: به طور مثال شهرستان رفسنجان در حوزه تولید گوشت مرغ یک سوم مرغ استان کرمان را تامین می‌کند و در زمینه پرورش دام سبک و سنگین، آبزیان، طیور و پرندگان فعالیت‌های بسیار خوبی صورت می‌گیرد.

وی به جاذبه های گردشگری شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: دره راگه، غار میرزا و بزرگترین خانه خشتی جهان در روستای قاسم آباد و دریاچه شور در منطقه نوق به عنوان بزرگترین مرکز پرورش آرتمیا در خاورمیانه می توانند شهرستان رفسنجان را به قطب گردشگری تبدیل کنند.

فرماندار رفسنجان عنوان کرد: توجه به صنعت گردشگری بسیار مهم است چرا که این صنعت درآمدزا است و آلایندگی ندارد و کم آب بر است و بسیاری از کشورها هم در حوزه گردشگری درآمد بالایی دارند.

ملانوری در این زمینه ادامه داد: مرمت کامل خانه حاج آقا علی تا پایان امسال به پایان می رسد و هتل پاریز رفسنجان که ۱۵ سال تعطیل شده بود در حال احیاء است و تا چند ماه آینده بهره‌برداری می‌شود و به صنعت گردشگری کمک می‌کند.

وی توجه به حوزه گردشگری را سبب جذب گردشگران خارجی طی یکسال گذشته برشمرد و تصریح کرد: اقدام گروه دوستداران طبیعت در زمینه اخذ نخستین مجوز قرق های اختصاصی کشور قابل تقدیر است و یک حرکت و دیدگاه جدید در شهرستان رفسنجان صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: اخذ مجوز قرق منصورآباد یک کار تلقی نمی‌شود، بلکه یک تحول جدید در شهرستان است.

کد مطلب 3902409

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