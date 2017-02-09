۵۷ ویژه برنامه در دهه فجر امسال اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل‌زاده پیش از ظهر پنجشنبه، در نشست مطبوعاتی مسئولان آموزش و پرورش استان اصفهان که به مناسبت گزارش عملکرد دهه فجر امسال برگزار شد با اشاره به اینکه برنامه‌های ستاد دهه فجر آموزش و پرورش از ابتدای دی ماه در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: بر این اساس ۵۷ برنامه تدوین و اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه زنگ انقلاب در بیش از پنج هزار مدرسه استان اصفهان به صدا درآمد، ابراز داشت: اجرای یادواره شهدای فرهنگی و دانش‌آموزان در ۴۱ منطقه و ناحیه، میهمانی لاله‌ها و حضور دانش آموزان در گلستان های شهدا در استان از دیگر برنامه‌های آموزش و پرورش استان اصفهان در این ایام بود.

رئیس اداره فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان اضافه کرد: برپایی نمایشگاه کتاب در مدارس و ادارات، برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری، برگزاری مجامع بحث و گفتگو و کرسی های آزاداندیشی، تجلیل از برگزیدگان مسابقات، فرهنگی، هنری، ورزشی و علمی، برگزاری جشنواره جابرین حیان در حوزه آموزش ابتدایی نیز از دیگر برنامه های اجرا شده به منسبت دهه فجر است.

وی با اشاره به اعزام دانش آموزان دختر به اردوهای راهیان نور جنوب اظهار داشت: برگزاری مسابقات ورزشی ویژه دانش آموزان معلول جسمی حرکتی از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده در این ایام بود.

اسماعیل زاد تصریح کرد: هم اکنون معتقدیم که مدرسه، مبدا و نقطه اصلی برنامه های ما است بنابراین برنامه های مختلف باید صورت خودجوش برای دانش آموزان در نظر گرفته شود.