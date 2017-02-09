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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۰۸

استاندار چهارمحال و بختیاری:

محورهای ارتباطی چهارمحال و بختیاری توسعه یافت

محورهای ارتباطی چهارمحال و بختیاری توسعه یافت

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: محورهای ارتباطی چهارمحال و بختیاری طی فعالیت دولت یازدهم توسعه یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد از ظهر پنج شنبه در حاشیه افتتاح جایگاه  عرضه سوخت در محور بروجن - لردگان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه محورهای ارتباطی چهارمحال و بختیاری طی فعالیت دولت یازدهم توسعه یافته است، اظهار داشت: توسعه راه های ارتباطی نقش مهمی در توسعه دیگر بخش ها دارد و این امر در ابتدای فعالیت دولت از اولویت ها قرار گرفت.

وی افزود: در گذشته استان چهارمحال و بختیاری دارای ۱۱۰ کیلومتر بزرگراه بود که طی این سه سال با اضافه شدن ۲۰۰ کیلومتر بزرگراه این رقم به ۳۱۰ کیلومتر افزایش پیدا کرده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: توسعه راه ارتباطی نقش مهمی در ورود سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف استان از جمله صنعت و گردشگری دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: استاندارد سازی و رفع نقاط حادثه خیز جاده های این استان از دیگر اقدامات دولت در این استان به شمار می رود.

کد مطلب 3902413

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