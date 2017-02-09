قطار شهری مشهد خدمات رایگان ارائه می دهد

قاسم طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد از ساعت ۹ صبح روز جمعه (فردا) در میدان ۱۵ خرداد آغاز می شود.

وی ادامه داد: در ایام تعطیل خدمات ناوگان قطارشهری مشهد از ساعت ۷ صبح آغاز می شود که قرار است در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه جاری برای سهولت در رفت و آمد شهروندان و شرکت آن ها در این مراسم، خدمات این ناوگان از ساعت ۶ تا ۱۴ رایگان است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد در ادامه تصریح کرد: روز جمعه ۲۲ بهمن ماه (فردا) خدمات با یک ساعت افزایش از ساعت ۶ تا ۲۲ و با فاصله زمانی چهار الی شش دقیقه انجام می شود.

وی با بیان اینکه علاوه بر توزیع اقلام فرهنگی در ایستگاه بسیج، سرودهای مناسبتی نیز در ایستگاه های مختلف قطارشهری مشهد اجرا می شود، گفت: ورود هرگونه اشیای حجیم، پلاکارد، سامانه های صوتی و موارد مشابه به داخل ایستگاه ها و واگن های قطار شهری ممنوع است.