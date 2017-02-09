آذربایجان غربی ۷ درصد محصولات کشاورزی کشور را تولید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسمعیل کریم زاده ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی اظهارداشت: در سه سال گذشته میزان تولید محصولات کشاورزی در این استان دارای رشد ۱۶.۵درصدی بوده و از ۴.۶ به ۶.۳ میلیون تن افزایش یافته است.

وی با اشاره به وجود ۶.۵ میلیون واحد دامی در استان بیان کرد: ۳۷ درصد جمعیت این استان روستایی بوده و به کشاورزی و دام پروری مشغول هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد: کل اراضی کشاورزی این استان ۷۷۱ هزار هکتار است که از این میزان ۳۵۹ هزار هکتار آبی و ۶۳۷ هزار هکتار دیم است.

کریم زاده با بیان اینکه این استان در تولید پنج محصول کشاورزی دارای رتبه اول است، ادامه داد: تولید یک میلیون و ۹۵۰ هزار تن چغندر قند، ۷۵۰ هزار تن سیب درختی، ۲۰ هزار تن عسل و نیز تولید آفتابگردان آجیلی و دارا بودن بیشترین تعداد گله های گاومیش از مزیت های این استان است.

وی با بیان اینکه میزان تولید گندم در این استان ۷۳۶ هزار تن بوده که از میزان ۶۳۰ هزار تن خریداری شده است افزود: رتبه ششم تولید گندم کشور متعلق به آذربایجان غربی است و میزان گندم ذخیره سازی شده در سیلوهای استان برای تامین نیاز سه سال استان کفایت می کند.

کریم زاده ادامه داد: خرده مالکی، کمبود تسهیلات یارانه دار، حجم اندک سرمایه گذاری های زیربنایی و بهره گیری نکردن از کمک های فنی و اعتباری برای اجرای شیوه های نوین از چالش های مهم بخش کشاورزی استان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی نیز در این نسشت با بیان اینکه با تکمیل زنجیره تولید، شاهد توسعه و ارتقای سطح معیشت ساکنان روستاها خواهیم بود افزود: این استان در بسیاری از بخش های کشاورزی رتبه نخست کشوری را دارد و امیدواریم در قالب برنامه ششم توسعه، تکمیل زنجیره تولید در راستای حل مشکلات کشاورزان مورد توجه جدی قرار گیرد.

نادر صفرزاده اضافه کرد: با اجرای تکمیل زنجیره تولید در روستاها و ارائه خدمات قبل و بعد از تولید شاهد کاهش هزینه های تولید و رقابتی شدن قیمت تولیدات کشاورزی در بازار نیز خواهیم بود.

وی افزود: دولت یازدهم توجه جدی به روستاها دارد و آن را با ارائه خدمات زیربنایی از جمله آبرسانی، گازرسانی و ارائه اینترنت پرسرعت به خوبی نشان داده است و امیدواریم با تکمیل زنجیره تولید و بهبود درآمدی کشاورزان و روستاییان شاهد توسعه بیش از پیش روستاها و رفاه و ارتقای سطح معیشت ساکنان روستاها باشیم.